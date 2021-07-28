В США заявили о рекордном числе перехватов российских самолетов у берегов Аляски 2 28.07.2021, 11:40

Иллюстрационное фото ТАСС

Подобные эпизоды происходили за последние годы неоднократно.

В 2020 году ВВС США перехватили у берегов Аляски рекордное число российских военных самолетов за все время после окончания холодной войны. Речь идет не просто о соперничестве, а о соревновании в военной сфере, заявил заместитель начальника штаба ВВС Клинтон Хиноут во вторник, 27 июля, на мероприятии по вопросам безопасности в Арктике, которое было организовано Международным центром Вудро Вильсона, сообщает "Немецкая волна".

В связи с ростом подобной активности американские ВВС фокусируются на Арктике и принимают меры для модернизации своей стратегии, направленной на сохранение присутствия в регионе, сотрудничество с союзниками и партнерами и при необходимости на возможность соперничества, отметил далее Хиноут.

Подобные эпизоды происходили за последние годы неоднократно

В последние годы вооруженные силы США и Канады неоднократно сообщали о перехвате российских военных самолетов близ Аляски. В частности, один из эпизодов произошел в марте 2020 года, когда истребители Королевских военно-воздушных сил Канады и ВВС США перехватили два российских дальних противолодочных самолета Ту-142.

Российские самолеты оказались в опознавательной зоне ПВО Аляски и находились в ней примерно четыре часа. Истребители ВВС Канады и США сопровождали их все это время. Ту-142 приблизились к побережью Аляски на расстояние около 90 км, но оставались в международном воздушном пространстве над морем Бофорта и не вторгались в воздушное пространство США или Канады.

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