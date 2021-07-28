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Россия – страна полыхающих газопроводов

  • Александр Коваленко, sprotyv.info
  • 28.07.2021, 12:11
Россия – страна полыхающих газопроводов

Hа обслуживание и ремонт которой у страны занимающей первой место в мире по запасам газа – денег нет.

- Без малого год назад я в статье «Страна-бензоколонка» Россия меняет статус на страну полыхающих газопроводов пророчил смену имиджа России со страны-бензоколонки на страну полыхающих газопроводов. И, судя по всему, прогноз сбывается, ведь не проходит и дня, чтобы не стало известно о том, или ином ЧП на российских газопроводах.

Буквально на этой неделе в Кишертском районе Пермского края произошел взрыв на магистральном газопроводе Уренгой — Центр-2. А до того, в селе Серменево в Башкирии произошло ЧП на газопроводе ООО «Газпром трансгаз Уфа».

В России продолжаются взрывы на газопроводах и, причиной тому является износ инфраструктуры, на обслуживание и ремонт которой у страны занимающей первой место в мире по запасам газа – денег нет.

В прошлом году Газпром отчитался об убытках 707 млрд. рублей. Низкая цена на газ поставила по вопрос целый ряд проектов монополии, а ее доля в формировании бюджета страны резко снизилась. Но, важно другое – нехватка свободных средств привела к минимизации профилактических работ на газопроводах, которые и до того проводились с большой редкостью.

Газпром не особо в последние годы заботится о своей инфраструктуре, распределяя львиную долю средств между проектами и советом директоров. Деньги либо осваиваются, либо вкладываются в не окупаемые и порою даже нереализуемые проекты. Это привело к тому, что в России газовая инфраструктура пришла в полный упадок и ЧП на трубопроводах по всей стране становятся закономерностью и, я бы даже сказал, обыденностью.

Что самое интересное, рост цен на газ и соответственно прибыли Газпрома ситуацию с деградацией инфраструктуры не изменят. Ведь вся появляющаяся прибыль будет направляться не на обслуживание и ремонт инфраструктуры, а на распил и очередной мега-проект, на котором можно будет еще раз распилить.

А потому, ситуация весьма фатальная и газовые подрывы станут в скором времени визитной карточкой России.

Александр Коваленко, sprotyv.info

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