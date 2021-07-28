FT: Россия начинает новую игру на фоне выхода США из Афганистана 4 28.07.2021, 12:24

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Фото: ТАСС

Москва хочет получить выгоду.

США выводят войска из Афганистана, тем временем президент России Владимир Путин стремится восстановить влияние в Центральной Азии, но в то же время опасается перехода исламистского экстремизма через границы, цитирует Financial Times издание «Зеркало недели. Украины».

На прошлой неделе Москва переместила танки к границе Таджикистана и Афганистана для проведения военных учений. Движение «Талибан» продолжает расширять свои позиции, а США готовятся закончить 20-летнюю военную миссию, которая не смогла принести мир в страну.

Россия поддержала выход США из Афганистана, несмотря на параллели с отступлением Советского Союза из страны в 1989 году. Москва была одной из первых, кто публично вступил во взаимодействие с талибами. Кремль принял делегацию в 2018 году для стимулирования мирных переговоров, несмотря на то, что считает «Талибан» запрещенной террористической организацией.

«Игра Путина заключается в попытке поставить США в неловкое положение. Россия не хочет, чтобы США контролировали тот или иной режим на своем заднем дворе», - сказал Асфандяр Мир из Центра международной безопасности и сотрудничества Стэнфордского университета.

Путин верит в новые отношения с талибами, которые, как он надеется, будут сдерживать террористические угрозы.

Специальный представитель Кремля в Афганистане Замир Кабулов недавно связал продвижение талибов с усилением безопасности для России, поскольку это уничтожит более агрессивные группы джихадистов.

«Тот факт, что талибы берут некоторые районы под свой контроль имеет положительный аспект. Почему? Потому что большинство этих экстремистских групп сосредоточены не на внутренних вопросах, а на Центральной Азии, Пакистане или Иране», - сказал он.

На вопрос в отдельном интервью на прошлой неделе, выгоден ли вывод США для России, он ответил утвердительно.

Но политолог Аркадий Дубнов заявил, что такая стратегия является рискованной.

«Позиция Москвы, которая открыто делает ставку на отдельную силу и пытается ограничить влияние другой, кажется опасной. Это выглядит как попытка свести старые счеты. Россия хочет играть важную роль в Афганистане», - добавил он.

Для Путина возможности, которые создал вывод войск США, выходят за пределы Афганистана, поскольку Москва стремится вернуть власть, которую имела в советские времена, контролируя значительную часть евразийского континента.

Конечная цель - добиться того, чтобы США и любые другие западные силы не вернулись в регион, добавил аналитик.

«Все остальное, что делает Россия, - это дымовая завеса», - считает политолог.

Как часть этого, Москва неоднократно призывала к переговорам в форматах, которые она контролирует, включая Евразийский экономический союз, куда также входят Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан, и Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ), военный блок с привлечением этих стран.

Но, опять же, Кремль рискует.

«Ухудшение ситуации в Афганистане станет серьезным испытанием для ОДКБ, которая должна доказать, что может обеспечить безопасность в регионе», - сказал Дмитрий Тренин из аналитического Центра Карнеги в Москве.

«Ни у России, ни в странах Центральной Азии нет ресурсов, причин, или желания принудительного вмешательства в афганские вопросы», - добавил он.

Большинство международных экспертов считают, что после выхода США талибы могут полностью или частично захватить Афганистан.

«Я гарантирую вам, что Талибан возьмет власть в Кабуле до сентября. Но они не знают, как управлять страной, поэтому будет беспорядок», - заявил российский дипломатический источник Financial Times на условиях анонимности.

Последний раз, когда талибы руководили Афганистаном, с 1996 по 2001 год, режим вводил строгое толкование исламского законодательства, что привело к общим нарушениям прав человека и подавлению прав женщин.

Талибан предложил убежище для террористов, включая Аль-Каиду, которая руководила атаками 11 сентября, что привело к вторжению в Афганистан вооруженных сил под руководством США.

Дубнов предположил, что на этот раз Россия попытается «посоветовать» талибам, как управлять страной.

Москва также пробивает себе дорогу к Пакистану - региональному игроку, спецслужбы которого тесно связаны с талибами.

«Пакистан наладил тесное сотрудничество с Китаем, поэтому он заслуживает особого внимания Москвы. Но Кремль может разозлить своего конкурента - Индию», - сказал Тренин.

И несмотря на вывод войск, США не будут полностью отстранены от дел Афганистана, заявил директор аналитического центра Харш Пант.

«Каждая страна, которая принимает участие в игре в Афганистане ждет того, что США будут делать дальше. Америка все еще имеет много влияния в регионе», - сказал он.

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