Брат Витольда Ашурка: Он теперь не только сын нашей матери, но и родины, которую не предал 3 28.07.2021, 12:46

1,798

Витольд Ашурок

фото: belsat

Все виновные в преступлениях понесут наказание.

Два месяца прошло со дня смерти политзаключенного, активиста из Березовки Витольда Ашурка, погибшего при неопределенных обстоятельствах в шкловской колонии. Проверка по факту смерти все так же тянется, а семья не верит, что она даст больше, чем изначально озвученная официальная версия: остановилось сердце. «Текущий период жизни для нас самый тяжелый», – признается брат Витольда Андрей, сообщает «Наша Нива».

– Как вам дались эти месяцы без Витольда?

– Витольда уже давно не было рядом с нами: он много просидел за решеткой по нашим меркам (с сентября по май). Иной раз кажется, что он еще где-то там сидит. А потом приходишь на кладбище и понимаешь: нет, не сидит. Когда у тебя забирают близкого человека, с которым ты рос рядом почти 50 лет, это тяжело. Время, конечно, свое дело делает: как ни крути, эмоции спадают. Все еще болит, но жизнь идет дальше. И надо жить с учетом того, что Витольда больше нет с нами. Во многом помогает забыть любимая работа: сначала на стройке поработаешь, а потом дома еще дела – и голова ими занята.

Матери и жене тяжелее. Первая как-то сказала, что ей только и осталось что плакать. Я, бывает, один запланирую поехать на кладбище. А издалека вижу, что и мать туда идет. Тем более, кладбище недалеко от ее дома.

Там, кстати, постоянно появляются свежие цветы. Вчера еще не было, кажется, а сегодня есть. Люди ходят туда, чтобы почтить память, ведь Витольд был известным человеком. Недавно появился новый венок: «Витольду – герою Беларуси от Патриотов СИЗО №1». Соболезнования нам продолжают выражают даже те, чья взгляды на жизнь с нашими расходились (хотя таких и мало, только 3%).

В общем я как-то поймал себя на мысли: мне вот 48, Витольду было 50, и чего только не случалось за эти годы! Иногда было так трудно, что хуже невозможно было представить. Но скажу честно: текущий период жизни для нас всамый тяжелый. Мы плакали, когда убили Романа Бондаренко. Душа болела по Тарайковскому, по Шутову – по всему. Но никто не мог подумать, что горе случится еще и так рядом.

– Были ли соболезнования от официальных структур?

- Нет, конечно. Вы же знаете, какая это система. В частных беседах даже милиционеры могли выразить соболезнования. И задавали мне вопрос: «Как же так случилось?» Как случилось, что у человека было здоровое сердце, а оно остановилось? Как случилось, что тело нам отдавали не сразу? Как случилось, что он падал и разбил голову? Что было до того? На эти вопросы мы до сих пор не имеем официальных ответов.

Зато перед самыми похоронами мне звонил прокурор района: «вы же понимаете, надо чтобы как-то без митингов». Я ему сказал, что в свою очередь жду, что все обойдется без арестов. Слава Богу, никого на похоронах действительно не задержали.

– Вам снится брат?

– Витольд снился один раз где-то с месяц назад. Он якобы приехал ко мне на велосипеде – стоял и улыбался. Ничего не говорил. Просто улыбался, как всегда, в своей армейской куртке, в которой ездил на работу.

– На каком этапе проверка по факту смерти Витольда?

– Этим занимается управление Следственного комитета по Могилевской области. Первый раз я разговаривал со следователем, когда забирал тело брата. Второй раз – две недели назад, когда приехал за его вещами. Там уже написан какой-то том, размером с «Войну и мир», но якобы не готовы результаты всех экспертиз, и заключение сделать невозможно. Следователь сказал, что проверка может тянуться долго, но я буду звонить ему и контролировать этот вопрос.

Глядя на того следователя мне хочется ему верить, он внушает доверие. У меня сложилось впечатление, что если бы он работал в нормальной системе, где во главе – закон, единый для всех, то он мог бы быть одним из самых честных сотрудников. Но мы имеем вывернутую систему. И официальная версия смерти Витольда была озвучена в первые дни – внезапная остановка сердца. И видео то ужасное было продемонстрировано, мы его раз сто переглядели. На нем точно Витольд, но в таком состоянии, что не может себя контролировать. И у меня главный вопрос: что вы с ним сделали, со здоровым человеком

Не факт, что окончательная проверка даст на это ответ. Как и не факт, что нам вернут дневник брата, который не отдали вместе с другими личными вещами. Витольд же всегда был мастером слова и скорее всего, описывал все, что видел вокруг в заключении. Такой дневник давно могли уничтожить. Надежда только на какого-то пронырливого товарища, который мог аккуратно спрятать его для будущего.

– С личными вещами вам отдали письма, что присылали Витольду. Вы просматривали их?

– Там очень много писем. И из Беларуси, и из-за границы. Читать я не могу пока. Перебрал буквально какие-то открытки, которые были без конвертов. Мне это дается тяжело. Писалось же все живому человеку. Там очень много о том, что его ждут, что Витольд сделал все правильно, что он не отсидит пять лет. Ни в коем случае. А все мы знаем, чем все это закончилось...

Сам я, кстати, брату почти не писал. Мы с ним на свидании в Гродно договорились, что я лучше буду приезжать, мы живьем пообщаемся, посмеемся. Как ни пытался, не получалось у меня писать нейтрально о погоде – одни поэмы, с эмоциями, которые бы не пропустил ни один цензор.

– Вам за себя страшно не бывало?

– За себя я никогда не боюсь – это моя жизнь, я им могу распоряжаться по своему вкусу. Конечно, есть семья и обязанности перед ней. Некоторые волнения за жену и сыновей есть. Хотя они у меня – главные патриоты своей страны. Жена вообще первой взялась за организацию передач, когда Витольд сел. Она у меня сделала бы так, чтобы все люди были счастливыми в добровольно-принудительном порядке, если бы то было возможным.

Просто, к сожалению, в прошлое ушли те недалекие времена, когда в Березовке люди каждый день выходили на акции. Пока это невозможно – иначе будешь через полчаса в Лиде в милиции. Но я могу хотя бы давать интервью, все люди могут повторять вслух, что произошло, напоминать. Нельзя давать им расслабиться: пусть чешутся и не думают, что все спущено.

– Каким Витольд был братом?

– Случалось, что и подраться могли: какой ты брат, если брату по носу не дал в детстве? (смеется) но в целом мы с ним ладили. И даже если жизнь нас разбросала, заботы у всех свои появились, всегда готовы были прийти друг другу на помощь. Моя жена еще детей учила: «смотрите, какие у вашего папы с дядей отношения, берите пример». Когда оказывались рядом, всегда кто-то другому звонил: «Михалыч, стал чайник, я еду! Будем пить кофе и разговоры разговаривать».

Мы хоть и во многом похожи, но отличались: Витольд был генератором идей, а я уже реализатором. Идеи из него просто сыпались. Еще в конце 90-х ежегодно Витольд предложил сплавляться по Неману – строили плоты, корабли почти. Брат тоже разрабатывал все проекты: целую папку чертежей готовил. А вот уже реализация была на мне: где что взять, с кем договориться.

– Что эта ужасная трагедия открыла для вас нового о Беларуси и белорусах?

– Я много чего знал о нашей системе и раньше, но детали оказались ужаснее. Что система способна убить даже осужденного человека. И раз такое возможно, в ней существуют люди без чести, совести, в общем без всего человеческого.

С другой стороны, уже после августа для меня стала открытием народная солидарность. Помню, раньше ходила поговорка в народе: один белорус – это партизан, два – партизанский отряд, а три – это партизанский отряд плюс предатель. Но это абсолютно не так: солидарность белорусов не знает границ. Когда еще 9 августа 2020-го Витольда задержали возле горисполкома в Лиде, а потом, после выхода женщин в белом, почти всех задержанных отпустили, а Витольда – нет, то эти же женщины кричали: «А Витольд? Выпускайте!». А когда мы сидели с братом осенью на сутках, оказалось, что у нас столько троюродных «сестер и братьев», которые передавали нам передачи! С такой солидарностью все в стране должно быть хорошо. Жаль, что это добро так затянулось. И такими потерями дается.

– Считаете ли вы, что смерть Витольда для системы – тоже жесткий урок, и такой трагедии в тюрьмах не повториться?

– Хотелось бы верить. Тем более, мое мнение: приказа какого-то на Витольда не было, просто были созданы такие условия, которые человека довели до состояния немощи. И после уже его нельзя было показывать на свиданиях. Это, конечно, исключительно мои мысли. Учитывая, что на стороне силовиков сегодня карт-бланш, обещание, что им за любые вещи ничего не будет, боюсь, что такая же ситуация может повториться, к сожалению.

Мне, кстати, этого не понять. Вы осудили человека, он уже наказан, зачем продолжать издеваться? Такой же вопрос мы с Витольдом задавали охраннику в Лидском ЦИП (мы тогда с ним отбывали сутки в соседних камерах). Охранник нам ответил: «сидельцы должны почувствовать, как хреново сидеть». И я постарался объяснить, что это ерунда, так как человек уже арестован, он ограничен в свободе – ему уже плохо.

А они все равно продолжают создавать условия, в которых сложно выжить, изнуряют голодом, карцерами. Витольд был такой худой, когда я его забрал! При том что во время нашего последнего свидания в Гродно это был нормальный мужчина 50 лет с весом более 70 килограммов, спортивного телосложения.

В будущем все эти события должны стать прививкой для всех нас. И, конечно, чтобы этого точно не повторилось, нужна правовая оценка всех преступлений, которые были совершены. Люди, которые замарали себя себя в избиениях, убийствах, нарушениях законов, во всем нечеловеческом, обязаны понести наказание. Все госструктуры подлежат реформам, их деятельность должна стать прозрачной. Гражданское общество должно контролировать все их важные шаги.

Насчет брата же хочу добавить от всех близких: мы все чувствуем невыносимую боль утраты. Но я поймал себя на мысли, что он уже давно не только мой брат, а наш, всех белорусов. Не сын матери, а сын родины, которую он не предал. Надеюсь, однажды мы поставим памятник ему не только на кладбище, но и на одной из улиц в Березовке.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».