БГУИР вслед за БНТУ поднял стоимость обучения 5 28.07.2021, 13:03

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Другие вузы тоже анонсируют подорожание.

БГУИР опубликовал новые расценки на обучение, которые начнут действовать с 1 сентября. Цены выросли. Другие вузы также анонсируют подорожание. Ранее о повышении стоимости обучения заявили в БНТУ, сообщает zerkalo.io.

Цены в БГУИР выросли как на очное, так и заочное обучение. К примеру, 1 и 2 год очной учебы на факультете компьютерных систем и сетей по всем специальностям стоил 3550 рублей. В новом учебном году цена составит 3900 рублей — плюс 350 рублей. Студентам-платникам очной формы обучения факультета информационных технологий и управления в прошлом году за первый курс нужно было заплатить 3550 рублей, за второй — 3390. В этом году стоимость вырастет до 3900 и 3720 рублей соответственно.

Что касается заочного обучения, то в БГУИР для всех факультетов и специальностей в прошлом году 1 и 2 курс обучения стоил 1280 рублей, а в этом — 1350. Стоимость увеличилась на 70 рублей.

Новые цены можно посмотреть на сайте университета в разделе «Оплата обучения».

В Белорусском государственном медицинском университете обучение тоже подорожает. В университет сказали, что новые расценки появятся на сайте в ближайшее время.

В БГУ не смогли сказать, когда появятся новые расценки на сайте университета и где их посмотреть. Однако в приемной комиссии озвучили стоимость обучения за первый курс на нескольких факультетах.

— Журналистика аудиовизуальная и международная — 4257 рублей, вэб-журналистика и информация и коммуникация — 4006 рублей, — рассказали в приемной комиссии, когда наш журналист позвонил туда как физлицо. — На философском факультете специальность философия — 3293 рубля, социология, социальные коммуникации, психология — 4006 рублей.

На филологическом факультете обучение по всем специальностям, кроме восточной филологии будет стоить 3865 рублей. Восточная филология — 4500 рублей. Исходя из этого можно сказать, что учеба по некоторым специальностям подорожала, потому что прошлый учебный год обучения по специальностям белорусская и русская филология стоил 2900 рублей, то есть подорожал на 965 рублей. Славянская филология стоила 3123 рубля — подорожание на 742 рубля.

В Белорусском государственном экономическом университете также сказали, что «новые расценки вот-вот появятся, приказ уже есть».

— 2700 цена была по прошлому году (это первый курс очного отделения. — Прим. ред.). Увеличение будет где-то на 10%, — сказали в приемной комиссии университета.

Ранее стало известно, что стоимость обучения поднял БНТУ.

«Стоимость обучения на 2021/22 учебный год установлена в размере экономически обоснованных затрат, необходимых для подготовки специалистов. В расчете стоимости платного обучения учтены следующие изменения: с 1 января увеличены размеры базовой ставки с 185 рублей до 195 рублей и базовой величины с 27 рублей до 29 рублей. Также увеличен размер минимальной заработной платы с 375 рублей до 400 рублей», — пояснили в университете и напомнили, что от этих показателей напрямую зависят размеры окладов и премий работникам вуза.

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