Суд над Марией Колесниковой и Максимом Знаком будет закрытым 3 28.07.2021, 13:18

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Максим Знак и Мария Колесникова

Рассмотрение уголовного дела начнется рассматриваться в Минском областном суде 4 августа.

Уголовное дело по обвинению Марии Колесниковой и Максима Знака начнет рассматриваться в Минском областном суде 4 августа. Об этом сообщает zerkalo.io со ссылкой на штаб Виктора Бабарико.

Рассмотрение дела Колесниковой и Знака начнется в 11.00 4 августа в суде Минского района по адресу: Минск, ул. Маяковского, 119а.

Как сообщили в штабе, постановление об этом защите вручили сегодня. Дело будет рассмотрено в закрытом режиме.

Напомним, Марию Колесникову и Максима Знака обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 3 статьи 361 («Призывы к действиям против нацбезопасности»), ч. 1 ст. 357 («Заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем»), ч. 1 ст. 361−1 («Создание экстремистского формирования и руководство им»). Им грозит до 12 лет тюрьмы.

Максима Знака задержали 9 сентября. Мария Колесникова находится за решеткой также с начала сентября.

Правозащитники признали Марию Колесникову и Максима Знака политзаключенными. Адвокаты заявляли, что фактически Знак подвергся уголовному преследованию в связи с выражением им профессионального мнения по правовым вопросам и реализацией фундаментальных прав, а действия Колесниковой направлены не на причинение, а на предотвращение вреда нацбезопасности.

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