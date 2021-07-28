Ученые рассказали, что будет, если Луна приблизится к Земле в два раза 6 28.07.2021, 13:33

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Луна играет очень важную роль в существовании нашей планеты.

Она способна отражать не только солнечный свет, но еще и влиять на гравитацию Земли. Больше всего спутник влияет на приливы и отливы, которые наблюдаются в мировом океане. В том случае, если бы Луна приблизилась к нашей планете в два раза, то это спровоцировало бы увеличение высоты приливов практически в восемь раз, пишет «Новости Планеты» со ссылкой на Live Science.

Приближение спутника станет причиной того, что часть островов будут скрываться под водой значительную часть времени. Кроме того, люди не смогут жить в непосредственной близости от океана, ведь берег будет постоянно заливать водой. Но это далеко не единственное влияние, которое может оказать Луна на Землю.

Если бы спутник приблизился бы ближе к нашей планете, то это бы спровоцировало эффект очень сильного удара молотом по гонгу. От Земли бы отбились энергетические волны из-за того, что произошло бы резкое увеличение гравитации Луны.

Отличным примером в данной ситуации может стать Юпитер вместе с его спутником Ио. На этом спутнике наблюдается самая сильная вулканическая активность во всей Солнечной системе. Причиной этого является воздействие гравитационного притяжения непосредственно самого Юпитера, а также еще двух его спутников. Земля может оказаться в точно такой же ситуации, если расстояние до Луны сократится в два раза.

К другим последствиям приближения Луны можно отнести замедление вращения планеты, резкий прогиб коры, регулярные землетрясения и вулканическую активность, увеличение длительности дня и ночи, более частые солнечные затмения. Если бы Луна двигалась к нашей планете по некой спирали, то это привело бы к постепенным изменениям и все живое на Земле смогло бы приспособиться к новым условиям жизни.

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