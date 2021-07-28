Глава МИД Украины: Крым становится для России неподъемным грузом 1 28.07.2021, 13:46

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Вопрос касаемо полуострова будет закрытым только тогда, когда он вернется Украине.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Крым превратился для России с "чемодана без ручки" в "неподъемный груз". Во время брифинга он заявил, что "Крымская платформа", саммит которой должен состояться 23 августа, изменила отношение международного сообщества к оккупированному полуострову, сообщает "Зеркало недели. Украина".

Россия, продолжает Кулеба, пытается доказать, что крымский вопрос является закрытым. Однако это произойдет только тогда, когда полуостров вернется Украине.

"Крым для России уже стал чемоданом без ручки. Крымская платформа превратит его в неподъемный груз", — сказал министр.

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