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Медики назвали продукты, помогающие улучшить функционирование почек

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  • 28.07.2021, 14:26
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Медики назвали продукты, помогающие улучшить функционирование почек

Здоровые почки уравновешивают минеральный баланс тела, прежде всего, соли и калия.

Благодаря их функционированию сохраняются полезные питательные вещества и выбрасываются отходы с мочой, вырабатываются гормоны, влияющие на работу других органов.

Говоря о питании, помогающем поддерживать здоровое функционирование почек, снижающем риск их повреждений, специалисты рассказали, какие продукты должны быть в рационе – об этом сообщает издание Times Now (перевод - healthinfo.ua).

Вода. Клетки тела используют воду для транспортировки токсинов в кровоток. Эта кровь проходит через почки, а затем организм использует воду, чтобы отфильтровать токсины и создать мочу, выводящую их из организма. Вот почему для хорошей формы почек важно потреблять достаточно чистой влаги, не содержащей соли и сахара.

В то же время специалисты отмечают, что «при имеющихся заболеваниях почек врач должен определять, какое количество воды и белка следует потреблять ежедневно».

Яблоки. Являются хорошим источником пектина – растворимой клетчатки, помогающей снижать уровни холестерина и глюкозы, а также антиоксидантов. Этот фрукт очень полезен для почек: он помогает улучшить функционирование кровеносной системы и кровоснабжение парного органа.

Рыба. Жирные кислоты омега-3 являются незаменимыми питательными веществами, которые наш организм не может вырабатывать сам. Холодноводная жирная рыба является их отличным естественным источником. Жиры омега-3 способствуют снижению кровяного давления, что снижает риск повреждения почек.

Клюква. Ягода известна своим защитным действием от инфекций мочевого пузыря, ее компоненты предотвращают прилипание бактерий к стенке мочевого пузыря. В том же духе клюква улучшает здоровье почек.

Осторожнее с продуктами, содержащими фосфор! Люди с проблемами почек должны контролировать содержание фосфора и калия в продуктах и есть их меньше. К продуктам с низким содержанием фосфора относятся свежие фрукты и овощи, хлеб, макаронные изделия, рис, кукуруза. Высоким содержанием фосфора отличаются мясо, птица, овсяные хлопья, молочные продукты, бобы, консервы, кола.

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