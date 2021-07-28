Максим Винярский: За нашими спинами те, кто не ушел из окопов 1 28.07.2021, 14:37

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Максим Винярский

Фото: "Новы Час"

Миллионы неравнодушных людей стали творческой силой протеста.

Сегодня — день рождения активиста гражданской кампании «Европейская Беларусь, политзаключенного Максима Винярского. Его сестра Елена Терешкова опубликовала в «Фейсбуке» письмо, которое белорусский борец за свободу передал на волю:

«Здравствуйте, друзья!

Спасибо, что пришли поздравить меня с праздником. Да, я не могу пожать ваши руки, но поддержка ваша проходит и через прутья клетки. Я чрезвычайно благодарен всем вам, я горжусь нашим знакомством и надеюсь, что это взаимно. И раз уж вы читаете это письмо, значит, вы у меня в гостях. Так позвольте юбиляру произнести речь.

Это не трагедия, если диктатор считает гражданина рабом. Трагедия, если гражданин с этим согласен. Я горжусь тем, что среди моих друзей рабов нет. Зато среди них есть журналисты, правозащитники, люди искусства – золотой фонд нации, разграбить и уничтожить который враги Беларуси не смогут. А вместе с ними – миллионы неравнодушных людей, примеривших волею судьбы роль правозащитников, журналистов, блогеров, ставших творческой силой протестов.

В тех обвинениях, которое предъявляют мне, моим друзьям, сотням и тысячам белорусов, десятки томов, посвящены именно информационным ресурсам и пабликам. Нас судят за свободу слова, свободу мнений и убеждений и конституционное право получать, собирать и распространять общественно важную информацию, за правду о том, что произошло в 2020м году и продолжает происходить сейчас. Потому что правда жжет каленым железом, начиная с единого порыва – У-хо-ди! – и заканчивая свободными выборами свободных людей, самих решающих, как и в какой стране они будут жить.

Я не удивлен тем, что прокуроры в судах только пролистывают эти тома, зачитывают выборочно фразы, вырванные из контекста. На страницах пабликов живет и дышит новейшая история моего народа – история сотен тысяч людей, их голоса, их творчество, их выбор и их жизнь. Это океан мыслей, идей, которые, переплетаясь с поступками, и стали живой историей. И сегодня никакие усилия режима не могут осушить этот океан. Нефтяная пленка репрессий, задача которой – задушить все живое, рано или поздно вспыхнет в пожаре народного гнева, а что не сгорит – исчезнет в надвигающемся шторме.

Сегодня каждому нелегко. Но за нашими спинами те, кто не ушел из окопов. Дмитрий Завадский, Олег Бебенин, Павел Шеремет, ставшие воплощением истинной журналистики, оживают в наших стримах и репортажах. Валерий Щукин, Кристина Шатикова, Яна Полякова встают в рядах правозащитников и волонтеров. Тревожит совесть офицеров-силовиков генерал Юрий Захаренко, отказавшийся поднять оружие против мирных людей. Бесстрашный Виктор Ивашкевич стоит на площади, и в каждой руке у него – флаг, а рядом – Роман Бондаренко, Александр Тарайковский, десятки и сотни тех, кто погиб – но не сдался. Ни в светлый праздник, ни в день скорби мы не забудем о них.

Я хотел бы пожать руку каждому из вас. Увы, не сегодня. Но вы же знаете, как быстро летит время. И в день нашей Победы мы удивимся: ведь все начиналось будто вчера.

До встречи, друзья!» — пишет Максим Винярский.

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Вы можете поддержать Максима Винярского, написав ему письмо.

Адрес для корреспонденции:

212011, Могилев, ул. Крупcкой 99а, СИЗО-4 Винярскому Максиму Александровичу, 1981 год рождения.

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