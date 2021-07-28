Врач назвал основные симптомы «ковидного хвоста» 28.07.2021, 14:42

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Может сказаться и обострение многих заболеваний.

Такие симптомы, как одышка, чувство усталости, проблемы с ЖКТ и различные неврологические отклонения, могут сигнализировать о постковидном синдроме. Об этом рассказал во вторник, 27 июля, директор терапевтической клиники и заведующий кафедрой терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГСМУ имени А.Е. Евдокимова, профессор Аркадий Верткин.

Он пояснил, что существуют несколько теорий, которые объясняют так называемый ковидный хвост. По словам специалиста, подобное явление может вызвать инфекционный процесс, приводящий к повреждению тканей, аутоиммунным реакциям, поражению сосудов или склонности к образованию тромбов.

«Может сказаться и обострение таких заболеваний, как сахарный диабет, венозная недостаточность, артериальная гипертония, бронхиальная астма и других», — добавил медик в интервью газете «АИФ».

Вместе с тем он пояснил, что спектр проявления синдрома довольно широк. Так, по словам Верткина, речь идет о проблемах с кожей и желудочно-кишечным трактом, а также о боли в суставах, мышцах и повышенной утомляемости.

«Со стороны дыхательной системы наблюдаются в основном одышка, надсадный сухой кашель, чувство тяжести за грудиной, невозможность глубоко вздохнуть, апноэ <…> Со стороны ЖКТ могут быть боли, тошнота, расстройство стула, потеря аппетита», — сказал эксперт.

К наиболее серьезным осложнениям Верткин отнес проблемы с сердцем — в частности, аритмию, сердечную недостаточность, миокардит, инфаркт миокарда. Помимо этого специалист отметил, что вирус способен повреждать структуры головного мозга, проникая туда через обонятельные рецепторы. Так, при воздействии на блуждающий нерв нарушается работа парасимпатического и симпатического отделов вегетативной нервной системы.

«Следствием этого становятся тревожные расстройства, головные боли, головокружения, проблемы со сном, шум в ушах, потеря вкуса и обоняния, появление таких ощущений, как булавки, иглы и онемение», — заключил врач.

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