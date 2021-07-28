Среди флагманов Беларуси преобладают убыточные и низкорентабельные предприятия 28.07.2021, 14:45

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Самое сложное положение отмечалось в Могилевской области.

Власти оценили финансовые итоги работы предприятий-флагманов в 2021 году. Полученные результаты вряд ли можно отнести к позитивным, пишет сайт banki24.by.

Одним из главных показателей работы любого предприятия в реальном секторе выступает рентабельность продаж. Рентабельность продаж — это соотношение прибыли от реализации продукции и выручки, выраженное в процентах. Обычно чем выше рентабельность, тем большую отдачу имеет предприятие с продаж и тем выше его эффективность.

Рентабельность позволяет сравнивать предприятия разных размеров: разница в объемах реализации нивелируется тем, что это не абсолютный, а относительный индикатор.

По рентабельности можно судить о прибыльности или убыточности предприятия. Если рентабельность положительна, то бизнес прибылен, если отрицательна — убыточен.

Также рентабельность показывает результат работы бизнеса вне связи с его долговой нагрузкой. Это важно в случае оценки возможного эффекта от господдержки. Если рентабельность низка или отрицательна долгое время, то высока вероятность, что господдержка ничем не поможет — компания получает недостаточно денег от реализации продукции.

По итогам 5 месяцев 2021 года около 25% крупных и средних предприятий в реальном секторе имели убытки (были нерентабельны). Еще 31,2% предприятий-флагманов имели рентабельность в пределах 0–5%. В сборниках госорганов такие компании чаще всего относят к низкорентабельным. Таким образом, большинство флагманов находилось на уязвимых позициях с точки зрения эффективности бизнеса.

Самое сложное положение отмечалось в Могилевской области. В этом регионе 29,9% флагманов имели убытки от реализации продукции (были нерентабельны), а 39,2% показали рентабельность от 0% до 5%. В целом доля нерентабельных и низкорентабельных бизнесов на Могилевщине достигла 69,1%.

Кстати, Могилевская область занимает последнее место в стране по уровню средней зарплаты и предпоследнее — по медианной зарплате. Понятно, что при таком удельном весе нерентабельных и низкорентабельных флагманов трудно быть в лидерах.

В Минске доля убыточных (нерентабельных) флагманов составила 25,3%, а доля низкорентабельных — 21,2%. Столица фиксирует самую низкую долю уязвимых флагманов в экономике: во всех областях она выше половины, а в Минске — ниже.

В Брестской области удельный вес убыточных и низкорентабельных флагманов составил 19,4% и 31,5% соответственно, в Витебской — 29,2% и 33,8%, в Гомельской — 22,1% и 37,9%, в Гродненской — 20,1% и 31,6%, в Минской — 28,4% и 31,5%.

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