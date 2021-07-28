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«С четырех семечек - 20 арбузов. В середину теплицы не влезть!»

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  • 28.07.2021, 15:21
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«С четырех семечек - 20 арбузов. В середину теплицы не влезть!»

Как минчанка на даче выращивает увесистые и сладкие полосатые ягоды.

Дачей для Нины и ее мужа ,B>Валентина, наградившего ее редкой польской фамилией Сергей, стал родительский дом в Жуковом Борке Столбцовского района, пишет kp.by.

Тут у них большое хозяйство - кролики, куры, сад, огород. На грядках и в теплицах, как у всех, - огурцы, помидоры, перцы, капуста, картошка, свекла. Но особая гордость хозяйки - арбузы. Их она выращивает четвертый год, и с каждый годом урожай все богаче.

- В самый первый год маленький был урожай, я не умела ни правильно высаживать, ни ухаживать, - рассказывает Нина. - Сейчас научилась, знаю уже все секреты. В апреле сажу рассаду дома в Минске на подоконнике. А в конце мая привожу ее сюда, в Борок, и высаживаю в парник. Когда жара наступает, частично снимаю рамы или пленку. Главное - чтобы не было сквозняка, этого арбузы не любят. Поливаю раз в неделю, лишней влаги они тоже не любят. А в остальном неприхотливые.

Парник под арбузы больше похож на дом из стекла без двух стен. Под зеленым ковром листьев ягод не видно, но Нина бережно раздвигает густые заросли - и вот они, полосатые красавцы!

- В прошлом году собрали 16 штук, самый маленький - килограммов 5, а большинство - по 10-12 кило. Сладкие, как с юга!

В этом году, говорит хозяйка дачи, урожай будет побогаче.

- В середину теплицы не влезть, видите, как разрослась рассада. И это всего с четырех семечек! А размер теплицы - три на пять метров. Когда слишком густо, тогда урожай меньше. Не знаю точно, сколько в центре лежит завязей. Но по краям есть и по одному, и по два, и по четыре арбуза сразу. С четырех семечек 20 арбузов точно соберем, а может, и больше. До сентября еще пусть лежат, растут и солнцем напитываются. А осенью приезжайте на арбузы!

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