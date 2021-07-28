Видеохит: Попугай танцует под необычный аккомпанемент 28.07.2021, 15:35

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Домашняя птица из Вашингтона стала настоящей звездой Сети.

В летние деньки приятно бывает насладиться вкусным прохладительным напитком, и об этом прекрасно знает жительница Вашингтона (США), снявшая этот видеоролик, пишет 120.su.

Её домашнему попугайчику тоже по душе стаканы с жидкой вкусняшкой, вот только напитки доставляют птичке вовсе не гастрономическое, а, скорее, танцевальное удовольствие.

Пернатому любимцу очень нравится, когда хозяйка встряхивает стаканчик со льдом — попугай немедленно присоединяется к этому занятию, начиная трясти головой. Правда, некоторые зрители предположили, что женщина сама трясёт головой, и птица повторяет вовсе не за стаканчиком, а за ней. Но всё равно все сошлись во мнении, что маленький яркий герой кадров чрезвычайно мил.

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