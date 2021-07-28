закрыть
28 июля 2021, среда, 17:25
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Видеохит: Попугай танцует под необычный аккомпанемент

  • 28.07.2021, 15:35
  • 1,900
Видеохит: Попугай танцует под необычный аккомпанемент

Домашняя птица из Вашингтона стала настоящей звездой Сети.

В летние деньки приятно бывает насладиться вкусным прохладительным напитком, и об этом прекрасно знает жительница Вашингтона (США), снявшая этот видеоролик, пишет 120.su.

Её домашнему попугайчику тоже по душе стаканы с жидкой вкусняшкой, вот только напитки доставляют птичке вовсе не гастрономическое, а, скорее, танцевальное удовольствие.

Пернатому любимцу очень нравится, когда хозяйка встряхивает стаканчик со льдом — попугай немедленно присоединяется к этому занятию, начиная трясти головой. Правда, некоторые зрители предположили, что женщина сама трясёт головой, и птица повторяет вовсе не за стаканчиком, а за ней. Но всё равно все сошлись во мнении, что маленький яркий герой кадров чрезвычайно мил.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Несколько недель вашего отпуска приблизят свободную Беларусь
Несколько недель вашего отпуска приблизят свободную Беларусь Стася Глинник
Пациента ждет смирительная рубашка
Пациента ждет смирительная рубашка Артем Черников
Одинокий режим снимет двушку с раскладушкой
Одинокий режим снимет двушку с раскладушкой Владимир Халип
Причин начать трудовой бунт — множество
Причин начать трудовой бунт — множество Телеграм-канал БОР