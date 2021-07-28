Жители Барановичей столкнулись с нехваткой молока 4 28.07.2021, 15:45

2,680

Заведующая магазином подробно рассказала о том, что происходит с пакетированным молоком в Барановичах.

С редакцией intex-press.by связалась руководитель небольшого торгового объекта в одном из спальных районов Барановичей. По словам женщины, торговля испытывает не меньшие неудобства, чем покупатели, поэтому она решила рассказать, откуда взялась «молочная» проблема и как ее пытаются решить.

Наталья работает в небольшом магазинчике, который не относится к крупным торговым сетям. Именно из таких магазинов, говорит женщина, пакетированное молоко стало пропадать в первую очередь. И началось все в июле этого года, когда в Барановичах перестали производить собственный продукт под торговой маркой «Ранiца».

– Когда только пошли разговоры о том, что молоко у нас перестанут выпускать, мы надеялись, что власти все же передумают. Ведь Барановичи – второй по величине город в Брестской области и как оставить его без своего молока? Это смех! В городах поменьше и то есть собственное производство, – говорит Наталья.

Тем не менее собственные молочные реки в Барановичах течь все же перестали. А торговле пришлось спешно искать альтернативу «Ранiце», которая, по словам заведующей, практически полностью удовлетворяла потребность горожан в пакетированном молоке. Но оказалось, что найти замену барановичскому молоку не так-то просто. И дело не только в том, что «покупатели привыкли к нашему пакетированному молоку, привычка и вкус для них – огромнейшее дело, поэтому не все хотят покупать чужое».

«Заказываю четыре ящика, привезут два»

Первая проблема, с которой столкнулись руководители небольших торговых объектов при поиске новых поставщиков, это выполнение заявок в нужном для магазинов объеме. Все дело в том, что каждый молокозавод в первую очередь обслуживает свой регион доставки, а другие регионы везут лишь остатки молока. А остатков этих зачастую не хватает, чтобы полностью удовлетворить спрос.

– Я заказываю четыре ящика молока одного вида, а мне говорят, что привезут только два, потому что у них «такие указания». И так со всеми поставщиками, – рассказывает Наталья. – Вот недавно, например, заказала в Ляховичах два ящика кефира, а мне привезли пять пол-литровых и десять литровых пакетов. У меня магазин маленький, этого хватит только на мой коллектив. А что людям продавать?!

Мало того, что поставщики привозят молоко в меньшем количестве, чем нужно, так еще и с транспортом у некоторых проблемы, говорит заведующая. Поэтому когда встает выбор между поставками молока в маленький магазин или объект крупной торговой сети, предпочтение отдается последнему.

– На одном из заводов мне сказали, что не привезут молоко, потому что не хватает автомобилей и перевозчиков: на Барановичи они отправляют только одну машину вместо семи, – рассказывает Наталья. – И, естественно, на одной машине лучше отвезти товар в один большой супермаркет, чем развозить по нескольким маленьким магазинчикам.

«Хотят заявки на определенную сумму»

Еще одна проблема заключается в том, что просто заказать у завода молоко или кефир в пакетах нельзя.

– Вдобавок обязательно нужно заказать еще сырочки, творожки, йогурты, потому что ни один поставщик не повезет исключительно молоко и кефир. А некоторые и вовсе хотят объем заявки на определенную сумму, – говорит продавец.

Конечно, теоретически можно было бы закупать «молочку» впрок в тех количествах, в которых ее хотят поставлять, но, во-первых, небольшим магазинам ее попросту негде хранить, во-вторых, покупатели то же молоко по срокам хотят едва ли не сразу с конвейера.

– «Ранiца» привозила молоко чуть ли не каждый день, и всегда оно было свежим, – говорит продавец.

«Если уж решили остановить производство, дайте взамен поставщиков»

Вот и получается, что как бы маленькие магазины ни старались удовлетворить спрос на пакетированное молоко, его все равно не хватает.

– Бывало, во всем микрорайоне на протяжении почти недели не было молока нигде, кроме крупного супермаркета. Но пенсионер, у которого небольшой магазин под боком, не пойдет в супермаркет. К тому же разница в цене между пакетированным молоком и молоком в бутылке в среднем 40 копеек. Для многих это тоже деньги, – говорит Наталья. – Может быть, это проблема только маленьких магазинов, может, сетевым проще, потому что они дают большую заявку и им есть где хранить молоко. А у нас это проблема номер один!

По словам Натальи, если раньше у нее как у заведующей было много разных вопросов, то теперь ее мысли заняты лишь молоком.

– Я уже думала обратиться в горисполком, но меня пугает, что я окажусь единственной, кто жалуется на отсутствие молока, и там скажут, что проблемы нет. А она есть, – резюмирует Наталья. – Если вы уж решили остановить производство молока в Барановичах, дайте взамен поставщиков, которые эту норму будут выполнять! Чтобы не нужно было ломать голову над тем, где его взять, как привезти, как соблюсти сроки годности и сделать так, чтобы всем его хватило.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».