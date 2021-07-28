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Геннадий Федынич: Власть сегодня боится всего и вся

  • 28.07.2021, 16:04
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Геннадий Федынич: Власть сегодня боится всего и вся
Геннадий Федынич
Фото: praca-by.info

Режим демонстрирует свою слабость.

В Беларуси происходит массовая зачистка третьего сектора. Официально известно про 57 ликвидированных общественных организаций. Списки уничтожаемых организаций пополняются ежедневно. Что означает тотальная зачистка и чем она закончится? Своим мнением с сайтом praca-by.info поделился лидер профсоюза РЭП Геннадий Федынич.

- Ликвидируются все общественные структуры, которые неподконтрольны государству. Власть сегодня боится всего и вся, поэтому и закрывают организации правовой направленности, социальной, помогающие инвалидам. Государство демонстрирует свою слабость, пытаясь загнать гражданское общество в гетто.

Зачистка происходит не только на национальном, но и на региональном уровне. Неужели власть думает, что без политических преобразований, без заботы о благосостоянии граждан через колено можно сломать то, что приносит пользу обществу?

Думаю, 57 ликвидированных организаций – не окончательная цифра, она будет увеличиваться. Кто следующий на очереди? Следующим может оказаться малый и средний бизнес, который работает без оглядки на государство, независимые профсоюзы окажутся под более пристальным вниманием – они тоже работают самостоятельно в интересах людей труда, а не под контролем Федерации профсоюзов. Дальнейшее развитие событий предсказать невозможно.

Точно известно одно: стерилизовать гражданское общество не удастся.

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