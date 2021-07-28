Instagram сделает закрытыми профили пользователей до 16 лет 28.07.2021, 16:08

Соцсеть вводит новые правила в своей политике конфиденциальности.

Социальная сеть Instagram вводит новые правила в своей политике конфиденциальности, которые касаются пользователей до 16 лет. Об этом говорится в ее заявлении от 27 июля, пишет «Гордон».

Теперь по умолчанию при регистрации соцсеть будет переводить профили пользователей, которым не исполнилось 16 лет (или моложе 18 лет в некоторых странах) в закрытый режим. Их страницы смогут просматривать только подписчики. Посторонние люди не смогут комментировать посты детей, а также не будут видеть их по геометкам и хештегам.

Детям и подросткам, у которых уже есть общедоступный аккаунт в Instagram, покажут сообщение, в котором перечисляют преимущества приватной учетной записи, и объяснят, как изменить настройки конфиденциальности.

Кроме того, соцсеть разработала новую технологию, которая позволит находить аккаунты с потенциально подозрительным поведением. Под этим термином в Instagram подразумевают учетные записи, принадлежащие взрослым, на которые, например, много жаловались дети. Таким аккаунтам запретят доступ к записям несовершеннолетних и запретят подписываться на детей.

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