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Электрическое аэротакси смогло пролететь почти 250 километров без подзарядки

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  • 28.07.2021, 16:57
Электрическое аэротакси смогло пролететь почти 250 километров без подзарядки

Такси сделало 11 кругов диаметром 22,5 километра.

Компания Joby Aviation заявила о том, что разработанное ей аэротакси смогло пролететь 240 километров без подзарядки. Компания сотрудничает с Toyota и намерена начать перевозить пассажиров уже в 2024 году, сообщает zn.ua.

Во время испытаний аэротакси сделало 11 кругов диаметром 22,5 километра. На это ему потребовался час и 17 минут, средняя скорость составила 187 километров в час.

Такси оснащено шестью двигателями. В Joby Aviation утверждают, что доработали литий-ионные батареи аппарата. Они состоят из аккумуляторов с катодами 811 NMC и ячейками с графитовым анодом, что обеспечивает оптимальный компромисс между удельной энергией, необходимой для полета, удельной мощностью, необходимой взлета и посадки, и сроком службы — батареи выдерживают более 10 000 циклов заряда-разряда.

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