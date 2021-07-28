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«Он придет, добрый ветер Перемен»

  • 28.07.2021, 17:09
«Он придет, добрый ветер Перемен»
Андрей Войнич

Опубликованы трогательные стихи и рисунок политзаключенного Андpея Войнича.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал трогательные стихи и рисунок политзаключённого Андpея Войнича:

«Когда весь пафос лопнет, обратившись в тлен,

И зло души его чернеющей разлетится мишурой,

Тогда, уверен я, что кончится наш плен,

И он —придет.

Он — будет.

Добрый, ласковый — Ветер Перемен».

Активиста «Европейской Беларуси» Андрея Войнича приговорили к 7 годам колонии усиленного режима.

Поддержать его можно письмом и денежным переводом:

Тюрьма №4. 212011, г. Могилев, ул. Крупской, 99А.

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