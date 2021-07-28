«Он придет, добрый ветер Перемен»
- 28.07.2021, 17:09
Опубликованы трогательные стихи и рисунок политзаключенного Андpея Войнича.
Телеграм-канал «Баста!» опубликовал трогательные стихи и рисунок политзаключённого Андpея Войнича:
«Когда весь пафос лопнет, обратившись в тлен,
И зло души его чернеющей разлетится мишурой,
Тогда, уверен я, что кончится наш плен,
И он —придет.
Он — будет.
Добрый, ласковый — Ветер Перемен».
Активиста «Европейской Беларуси» Андрея Войнича приговорили к 7 годам колонии усиленного режима.
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