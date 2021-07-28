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Какой будет погода до конца июля

  • 28.07.2021, 17:35
  • 1,614
Какой будет погода до конца июля

Прогноз погоды по Беларуси на 29-31 июля.

29 июля погоду в Беларуси будет определять фронтальный раздел, смещающийся с Западной Европы. Ожидается облачная с прояснениями погода, пишет pogoda.by.

Ночью по западу, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах сильные ливни. Днем в отдельных районах град. В ночные и утренние часы местами туман. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью +14..+20°С, днем +24..+29°С, по юго-востоку +30..+32°С. Атмосферное давление будет падать.

30-31 июля погодные условия будут формировать неустойчивые воздушные массы и малоактивные атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы. Ожидается переменная облачность. 30 июля местами кратковременные дожди, днем в отдельных районах грозы. Ветер западной четверти умеренный, при грозах порывистый, днем в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха ночью +13..+19°С, днем от +22°С по северо-западу до +31°С по югу.

31 июля местами кратковременные дожди, грозы. Ветер западной четверти умеренный, при грозах порывистый, ночью по северу в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха ночью +11..+17°С, днем от +23°С по северо-западу до +32°С по югу.

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