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Аннулированные счета-справки: дело набирает обороты

  • 28.07.2021, 17:50
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Аннулированные счета-справки: дело набирает обороты

Автолюбителям рекомендуют проверять бланки счет-справок.

Нововведения в процессе переоформления автомобилей при купле-продаже анонсируются давно, и некоторые изменения уже позволили сделать процесс более безопасным как для покупателя, так и для продавца. Однако наибольшей популярностью по-прежнему пользуются справки-счета, предназначенные для переоформления при покупке в комиссионном магазине. Но, как недавно выяснили правоохранители, некоторые юрлица никакой комиссионной деятельности не осуществляют, пишет «Онлайнер».

Недавно СМИ рассказывали о том, что четыре тысячи счетов-справок были аннулированы контролирующими органами по причине того, что юрлица не занимались комиссионной деятельностью, а лишь покупали бланки и переоформляли ТС сторонних лиц. После оглашения информации в СМИ и соцсетях выявились новые случаи незаконной деятельности.

«В наш адрес поступила информация о лицах, осуществляющих оформление счетов-справок от имени упомянутых СПД, — сообщает Управление оперативных мероприятий инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь. — Полученные сведения незамедлительно будут направлены в правоохранительные органы».

Напоминаем, что в связи с аннулированием бланков автовладельцам рекомендуют отказаться от сделки, если счет-справка оформляется от имени ООО «ОстАвтоШин» или ООО «Счетман». Бланки относятся к следующим сериям:

серия РХ №0350368-0350467;

серия РХ №0350483-0350882;

серия РХ №0353151-0353650;

серия РХ №0356651-0357150;

серия РХ №0359651-0360150;

серия РХ №0364151-0364650;

серия РХ №0366151-0366650;

серия РХ №0369651-0370150;

серия РХ №0378151-0378650.

Проверить бланк счета-справки также можно здесь.

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