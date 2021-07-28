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Режим Лукашенко продлил запрет на въезд в Беларусь украинцев

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  • 28.07.2021, 18:10
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Режим Лукашенко продлил запрет на въезд в Беларусь украинцев

Но есть исключения.

Беларусь оставила в силе решение о запрете въезда на свою территорию украинцам. Однако в ограничениях есть исключения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

"По официальному сообщению, которое поступило от посольства Украины в Республике Беларусь, остается в силе решение о временном приостановлении пересечения государственной границы на въезд в Республику Беларусь", - говорится в сообщении.

Однако запрет распространяется не на все категории граждан Украины:

украинцев с дипломатическими или служебными паспортами;

глав или членов официальных делегаций;

украинцев, которые оказывают международную помощь Беларуси;

водителей транспортных средств, которые выполняют международные перевозки или перевозят международные почтовые отправления, а также членов экипажей судов, поездных и локомотивных бригад;

украинцев, которые являются супругами, родителями или детьми граждан Беларуси;

украинцев, имеющие разрешение на работу и документы, которые это подтверждают;

украинцев, которые направляются, чтобы навестить тяжелобольного, или на похороны родственника;

украинцев, которые перевозят стволовые клетки или органы для трансплантации;

украинцев, которые следуют транзитом в Чернобыльскую зону отчуждения.

Граждане Беларуси, украинцы, которые являются супругами, родителями или детьми белорусов, а также украинцы с правом постоянного проживания в Беларуси должны после пересечения границы пройти обязательную самоизоляцию в течение 10 календарных дней.

Напомним, в начале июля Лукашенко заявил, что поручил белорусским пограничникам полностью закрыть границу с Украиной. Свое решение он объяснил якобы потоком оружия из Украины в Беларусь.

Отметим, Госпогранслужба Украины заявила, что нет никаких признаков закрытия границы.

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