Зеленский ответил на статью Путина об Украине 28.07.2021, 18:20

Владимир Зеленский

Фото: president.gov.ua

Видеофакт.

Украина является наследницей одной из самых могущественных держав средневековой Европы - Киевской Руси, и "двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не следует посягать" на ее наследие, а также "пытаться как-то доказать свою причастность к событиям, которые произошли далеко". Об этом в поздравлении украинцам по случаю 1033-летия крещения Киевской Руси заявил президент Украины Владимир Зеленский в среду, 28 июля.

"Нам не нужно доказывать это историческими трактатами, работами, статьями, потому что наши доказательства - они не на бумаге, а в металле и камне. Не в мифах и легендах, а в наших городах и на наших улицах", - добавил Зеленский. Как отмечают украинские СМИ, таким образом Зеленский, вероятно, ответил на статью президента России Владимира Путина об Украине.

Согласно результату опроса, проведенному группой "Рейтинг" в конце июля 2021 года, с 2018 года выросло число украинцев, которые считают Украину наследницей Киевской Руси. Таким образом ответили три четверти респондентов.

Статья Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" была опубликована на русском и украинском языках на сайте Кремля 12 июля. Путин заявил, что воспринимает охлаждение отношений между Россией и Украиной в последние годы как трагедию, и объяснил это попытками стравить между собой части единого народа. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что трактовка истории Владимиром Путиным не отличается "особой оригинальностью. По его мнению, переписывать историю начали еще русские цари.

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