Белорусские врачи рассказали, какие витамины пить при коронавирусе 3 28.07.2021, 18:29

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Эти витамины наиболее важны для поддержки иммунной системы.

Заведующая минским Городским центром здоровья Снежана Кавриго рассказала о том, какие витамины нужно пить во время коронавируса:

- Витамин D. Употребление витамина D хорошо подходит людям, находящимся на самоизоляции. Отсутствие благотворного влияния солнечного света на организм как раз можно компенсировать с помощью витамина D. Кроме того, данный витамин рекомендуется принимать людям пожилого возраста, которые больше подвержены риску развития инфекции. В пожилом возрасте также высока вероятность более тяжелого течения заболевания. А витамин D - самый иммуномодулирующий витамин.

- Витамин С жизненно необходим для иммунной системы, так как это мощный антиоксидант, защищающий организм от действия свободных радикалов, которые повреждают и разрушают здоровые клетки.

Цинк играет важную роль в образовании лейкоцитов - главных защитников организма от инфекционных агентов. Цинк очищает слизистую оболочку от вирусов, восстанавливает тканевые барьеры и целостность эпителия, что затрудняет проникновение патогенов в кровь, а также подавляет репликацию вируса.

Жирные кислоты омега-3 входят в состав клеточных мембран и кровеносных сосудов. Они также важны для правильной работы иммунной системы. В сутки для нормального функционирования организма необходимо 1-7 г жирных кислот омега-3.

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