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Звезда белорусской оперы Илья Сильчуков выпустил клип на песню «Волки»

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  • 28.07.2021, 18:37
  • 3,066
Звезда белорусской оперы Илья Сильчуков выпустил клип на песню «Волки»
Фото: Татьяна Симакова

Сюжет затрагивает события августа прошлого года.

Действие в клипе на песню «Волки» происходит в Средневековье. Но в комментариях многие слушатели нашли параллели с настоящим. Клип снимался под Минском.

Илья Сильчуков работает в Оперном с 2005 года. Был уволен прошлой осенью. Вместе с коллегами он участвовал в ролике «Культура за забастовку» и сказал в ролике три слова: «Лентой, словом, действием». Через неделю его уволили «за аморальный поступок».

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