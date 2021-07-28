Звезда белорусской оперы Илья Сильчуков выпустил клип на песню «Волки»2
- 28.07.2021, 18:37
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Сюжет затрагивает события августа прошлого года.
Действие в клипе на песню «Волки» происходит в Средневековье. Но в комментариях многие слушатели нашли параллели с настоящим. Клип снимался под Минском.
Илья Сильчуков работает в Оперном с 2005 года. Был уволен прошлой осенью. Вместе с коллегами он участвовал в ролике «Культура за забастовку» и сказал в ролике три слова: «Лентой, словом, действием». Через неделю его уволили «за аморальный поступок».