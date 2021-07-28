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Януковича и его сына хотят заочно арестовать по делу о Межигорье

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  • 28.07.2021, 18:49
  • 2,860
Януковича и его сына хотят заочно арестовать по делу о Межигорье
Виктор Янукович
Фото: Коммерсант

Беглый экс-президент Украины скрывается в России.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная прокуратура просят Высший антикоррупционный суд заочно арестовать бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра. На этот раз по делу о Межигорье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook НАБУ.

Сообщается, что в суд подали ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Виктору и Александру Януковичам.

"Они являются подозреваемыми по делу о завладении резиденцией Межигорье путем злоупотребления своим служебным положением. Действия экс-президента квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины, его сына - по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины, ч.3 ст.209 УК Украины", - говорится в сообщении.

Также в НАБУ уточнили, что расследуют это дело с декабря 2019 года, материалы уголовного производства насчитывают более 1500 томов.

Напомним, в марте суд оставил в силе решение о заочном аресте Януковича по делу о захвате государственной власти.

В январе 2019 года его признали виновным в государственной измене и заочно приговорили к 13 годам лишения свободы. Беглый экс-президент скрывается в России.

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