Жителям Нью-Йорка заплатят 100 долларов за прививку от коронавируса 28.07.2021, 20:47

Граждане вправе выбрать и другие призы.

Жители Нью-Йорка смогут получить вознаграждение за первую прививку от коронавируса. Сообщение об этом опубликовано на сайте мэрии города.

По данным администрация мегаполиса, прошедшие вакцинацию получат возможность оформить на себя предоплаченную дебетовую карту на сумму 100 долларов. Граждане вправе выбрать и другие призы. В качестве альтернативного вознаграждения им предлагаются годовой абонемент в общественный театр, бесплатное посещение городских достопримечательностей, подарочные сертификаты или браслеты для бесплатного семейного отдыха в Луна-парке.

Получившие прививку становятся участниками супер-розыгрыша. Люди в возрасте 18 лет и старше могут выиграть проживание в лучших отелях города или получить 2500 долларов наличными до конца июля.

Также стимулирующая программа от мэрии касается общественных и религиозных организаций. За каждого направленного на вакцинацию они получить 100 долларов на свой счет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».