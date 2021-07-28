Троих белорусских легкоатлетов не допустили к Олимпиаде1
- 28.07.2021, 21:02
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Причиной называется несоблюдение одного из пунктов антидопинговых правил.
Троих белорусских легкоатлетов не допустили к Олимпиаде.
Об этом сообщает Независимый легкоатлетический орган по борьбе с негативными явлениями (Athletics Integrity Unit).
Причиной называется несоблюдение одного из пунктов антидопинговых правил. В период, когда не проводятся соревнования, спортсмены должны пройти три допинг-теста с интервалом не менее трёх недель в течение 10 месяцев. Иначе атлет не получит права представлять свою страну и на Олимпийских играх, и на Олимпиаде.
Всего не допущено к Играм в Токио 20 легкоатлетов. Кроме троих белорусов, это трое украинцев, 10 представителей Нигерии, 2 — Кении, по одному спортсмену из Эфиопии и Марокко. Фамилии спортсменов не называются.
Как раз 28 июля стало известно, что в Токио не выступит легкоатлетка, прыгунья в высоту Мария Жодик. Очевидно, что она из упомянутого списка, поскольку причиной называлось недостаточное количество допинг-тестов за сезон.