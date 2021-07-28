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Про честь и бесчестие

  • О. Андрей Кураев
  • 28.07.2021, 21:13
  • 1,772
Про честь и бесчестие
Андрей Кураев

А может, честь страны определять по индексам коррупции и социального расслоения?

1. Злобная и уже не очень сильноумная старушенция комментирует соревнования гимнастов. Цифры оценок она запоминать уже не в состоянии. Говорить по делу - тоже. Все только криками исходит про величие России и про то, как ей все вредят и завидуют. Вчера она не постеснялась сказать, что ей плевать на слезы спортсменок из других стран. Всячески радовалась их ошибкам.

2. Вчера же на госканале Россия 1 в крик-шоу 60 минут ведущая Ольга Скабеева, дразня американского дипломата (бывшего посла в Казахстане и Украине Джона Хербста; его имя она произнесла как будто сплюнула-обматерилась), сказала "если США когда-нибудь развалится как империя, чего мы с нетерпением ждем":

И еще про "честь страны", которую якобы защищают спортсмены. Защищают то, на что нападают. То, что очень ценно. Выходит, если итальянец обыграл российского спортсмена в чем-нибудь - от этого Россия стала бес-честной страной? А США - это самая честнАя страна, потому что медалей они выигрывают больше, чем РФ.

Доказала ли Берлинская олимпиада, что у нацистской Германии было очень даже неплохо с честью?

А сегодня прыгун с трамплина Никита Шлейхер приводнился на живот и получил ноль баллов за прыжок (соответственно, команда России заняла последнее место среди финалистов). Честь России поругана? Никиту расстрелять?

А может, честь страны стоит определять по индексам коррупции чиновников и социального расслоения? А заодно - и по направлению миграционных потоков...

Кстати, вы слышали, что диспетчер минского аэропорта, что дал приказ австрийскому самолету приземлить диссидента в Минске, сам убежал из страны Лукашенко?

Андрей Кураев, Facebook

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