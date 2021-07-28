Лукашенковская судья Мария Ерохина осудила минчанина за белый лист бумаги 13 28.07.2021, 21:41

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Неадекватная судья накануне за такие же листы осудила четырех минчан.

В Минске еще одного мужчину осудили за белый бумажный лист бумаги на окне, сообщает правозащитный центр «Весна». Он получил 25 суток административного ареста. Напомним, накануне за такие листы на окнах уже осудили четырех минчан.

Минчанина Андрея Гринчика задержали вечером 27 июля, на него составили протокол по статье 24.23 КоАП. Причиной для этого стал белый лист бумаги на окне, который милиция расценила как пикетирование.

Как сообщает «Весна», в протоколе осмотра, который составила милиционеры, было написано, лист бумаги является незаконным бюллетенем, который призывает к протестным мероприятиям и является одиночным пикетом.

Сегодня это дело рассматривали в суде Фрунзенского района Минска. Мужчина пояснил, что вывесил лист бумаги в знак протеста против насилия, но не знал, что милиционеры воспримут его «знак протекста, направленный на дестабилизацию действующего режима».

Мужчина в итоге получил 25 суток административного ареста.

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