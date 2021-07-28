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Тихановская: Я призвала Байдена помочь сделать Беларусь успешным примером ненасильственного перехода к демократии

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  • 28.07.2021, 22:12
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Тихановская: Я призвала Байдена помочь сделать Беларусь успешным примером ненасильственного перехода к демократии
фото: reuters

Светлана Тихановская прокомментировала встречу с президентом США.

Президент США Джо Байден провел встречу со Светланой Тихановской.

Об этом сама Тихановская рассказала Настоящему времени после встречи.

По словам Тихановской, стоя у Белого дома перед журналистами, она пыталась понять свои чувства после встречи с президентом Байденом.

— Но я здесь не одна. За моей спиной — 36 тысяч белорусов, прошедших через аресты и пытки. 10 из них погибли. Но все они говорили моим голосом на этой встрече.

Как белоруска я горжусь своим народом, который восстал против режима и уже год противостоит ему.

Как политик я рада этой встрече. Президент Байден сказал, что в мире продолжается борьба между автократией и демократией. И вы знаете, что Беларусь в этой борьбе находится на передовой. Поэтому я призвала президента Байдена помочь нам сделать Беларусь успешным примером ненасильственного перехода к демократии.

Я выхожу из Белого дома с уверенностью, что голос миллионов белорусов был услышан:

— Белорусская революция не связана с геополитикой. Это демократический выбор белорусов, и моральный долг США – поддержать нас.

— Суверенитет Беларуси не подлежит обсуждению и торгу. Любые сделки, подписанные нелегитимным режимом, незаконны.

— Решением кризиса могут стать только новые свободные выборы под международным контролем. А все заключенные по политическим мотивам должны быть освобождены без каких-либо условий.

— Кризис в Беларуси должен быть включен в международную повестку дня, в ООН и ОБСЕ, а все виновные должны быть привлечены к ответственности в международных судах.

Как жена политзаключенного Сергея Тихановского я чувствую боль, что он и тысячи людей не могут разделить со мной этот момент. Но я уверена, что они узнают об этой встрече. И будут знать, что мы боремся за них.

Как мать двоих детей я просто надеюсь, что они поймут и простят меня за то, что в эти времена их мама не всегда была рядом с ними. Сколько бы времени и сил ни потребовал путь Беларуси к свободе, я готова пройти его вместе с белорусами. И я благодарю президента Байдена за то, что он поддержал нас на этом пути.

Светлана Тихановская в интервью Радыё Свабода рассказала о встрече с президентом США Джо Байденом:

— Вы знаете, насколько плотное расписание у президента Байдена. Времени мы провели вместе немного — около 15 минут, но это была очень теплая встреча. Я увидела человека, которому небезразлично, что происходит в Беларуси.

Я донесла до господина президента наши месседжи о том, что в Беларуси борьба не геополитическая. Это наша борьба против насилия, против беззакония. О том, что у нас одни ценности и что я уезжаю из Белого дома, будучи уверенной в том, что США будут с белорусами и сейчас, и после новых выборов.

Уверена, что все то, что мы проговаривали с советниками господина Байдена, с его представителями, будет выполнено.

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