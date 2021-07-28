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Кравченко – «красно-зеленым» спортсменам: Откройте глаза

  • 28.07.2021, 22:45
  • 3,136
Кравченко – «красно-зеленым» спортсменам: Откройте глаза
Андрей Кравченко

Легкоатлет провел для них ликбез.

Легкоатлет Андрей Кравченко высказался о спортсменах, которые утверждаются за счет символики, передает «Трибуна».

«Спортсмен-чемпион — это личность несгибаемая, с металлическим характером и с неугасающей силой воли. Я глубоко уважаю достижения спортсменов, которые завоевывали олимпийские медали, особенно золотого достоинства, но есть еще человеческий фактор, который показывает обратную сторону этой медали.

И вот мне не понятно как спортсмен-чемпион, которому рукоплескали целые стадионы, который был лучшим во всем мире, оказывается таким слабым в казалось бы простейшей ситуации, где все видно невооруженным взглядом.

Мы видим, как страну распродают, леса вырубают, люди нищают, пенсионеры, которые всю жизнь отдали стране, получают 300-400 рублей пенсии, а вы нам рассказываете про какой-то курс к процветанию. 27 лет этот курс — этого мало?

Откройте глаза, ибо ваши высказывания, когда по городу ездят автозаки с красно-зелеными флагами, каждый столб и мусорка на заправке в красно-зелёном цвете, — это плевок в лицо всему народу, в другом случае это можно расценивать как эгоизм и выслуживание ради своего благополучия, а не путь к процветанию, как вы говорите.

Сильный не будет утверждаться символикой, так как это больше похоже на оккупацию, а не на «астравочак стабильности»!», – поделился Кравченко.

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