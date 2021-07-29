Эксперт оценил вероятность появления неуязвимого для вакцин штамма COVID-19 29.07.2021, 7:35

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Инфекция располагает ограниченным количеством способов обхода иммунитета.

Появление нового штамма коронавируса, противостоять которому не сможет ни одна из существующих вакцин, маловероятно. Таким мнением в среду, 28 июля, поделился профессор Института иммунологии Ля-Хойи, доктор Шейн Кротти в рамках своего выступления на брифинге, организованном Государственным департаментом США.

Он отметил, что инфекция располагает ограниченным количеством способов обхода иммунитета, следовательно, даже если COVID-19 может обойти иммунную систему, он не в состоянии сделать это полностью. Кроме того, в человеческом организме существуют другие антитела, которые могут распознать коронавирус.

«Очевидно, что предсказывать будущее сложно, ни у кого нет хрустального шара. Я думаю, что вероятность возникновения варианта, который сможет обойти любой иммунитет, равна практически нулю. Это просто не так, как себя ведет этот вирус. И на самом деле иммунная система устроена не так. У иммунной системы есть множество различных стратегий распознавания, множество запасных планов», — цитирует сообщение эксперта ТАСС.

Тем не менее Кротти обратил внимание на опасность, свойственную индийскому штамму «Дельта», а именно скорость его распространения, что вызывает определенные трудности в противостоянии инфекции. По словам доктора, на сегодняшний день именно индийский вариант вируса является одним из самых главных вызовов.

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