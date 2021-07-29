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Джо Байден: США поддерживают народ Беларуси в его стремлении к демократии

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  • 29.07.2021, 7:53
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Джо Байден: США поддерживают народ Беларуси в его стремлении к демократии
фото: shutterstock

Америка с нами.

Президент США Джо Байден в среду принял в Белом доме лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую, сообщает «Голос Америки».

«Для меня было честью встретиться сегодня утром с госпожой Тихановской в Белом доме. Соединенные Штаты поддерживают народ Беларуси в его стремлении к демократии и соблюдению всеобщих прав человека», – написал Байден в «Твиттере» по итогам встречи.

По словам Тихановской, встреча, продолжавшаяся около пятнадцати минут, была очень теплой.

«Я увидела человека, которому небезразлично то, что происходит в Беларуси», – подчеркнула она.

«Я донесла до господина президента наши месседжи, – сказала Тихановская, – что в Беларуси – борьба не геополитическая: это наша борьба против насилия, против беззакония».

В ходе интервью корреспондент напомнил, что в социальных сетях Светлану Тихановскую подчас сравнивают с лидером венесуэльского демократического движения Хуаном Гуаидо, отмечая, в частности, что Гуайдо пока не смог взять власть в Венесуэле.

«Я не пытаюсь взять власть в Беларуси, – сказала в ответ Тихановская. – Я просто хочу, чтобы вернули право нам, белорусам, выбирать своего президента. Я не собираюсь участвовать в новых выборах. Я не собираюсь строить политическую карьеру. Все белорусы в стране и за ее пределами борются за право выбора».

Тихановская находится с визитом в США уже десять дней; во время ее пребывания в Вашингтоне с ней провели встречи высокопоставленные представители администрации, включая госсекретаря Энтони Блинкена, замгоссекретаря Викторию Нуланд и советника по национальной безопасности Джейка Салливана. Кроме того, с Тихановской встретились американские законодатели, в том числе глава сенатского комитета по международным делам Боб Менендес.

Напомним, что для поддержки белорусского демократического движения в Конгрессе недавно был создан кокус «Друзья Беларуси».

Тихановская призвала США к усилению давления на режим Александра Лукашенко. Беседуя с журналистами, она сообщила, что представила руководству США перечень белорусских предприятий, который оппозиция считает необходимым включить в санкционный список.

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