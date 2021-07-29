В Польшу из Беларуси нелегально перешли 30 мигрантов из Афганистана и Ирака 3 29.07.2021, 7:55

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фото: epa

20 из них сняли с поезда, на котором они надеялись добраться до Варшавы.

В Польшу из Беларуси нелегально перешли 30 мигрантов: 29 из Афганистана и 1 из Ирака. Как сообщают польские пограничники, 27 июля в пограничной полосе задержали 9 нелегалов. Еще 20 граждан Афганистана сняли с поезда, на котором они надеялись добраться до Варшавы. Позже был задержан мигрант из Ирака. Среди нарушителей только одна женщина, есть трое несовершеннолетних.

Граница Беларуси и Польши лучше оборудована, чем граница Беларуси с Литвой. Предполагается, что это одна из причин, почему мигрантов там задерживают меньше. Но бывают и достаточно большие группы. Например, 13 июля польские пограничники задержали 46 мигрантов, которые нелегально перешли границу из Беларуси.

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