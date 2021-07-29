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В США сенаторы-республиканцы заблокируют двух кандидатов в Казначейство из-за «Северного потока-2»

  • 29.07.2021, 8:19
В США сенаторы-республиканцы заблокируют двух кандидатов в Казначейство из-за «Северного потока-2»

Сенаторы заявили, что газопровод вредит интересам Вашингтона.

Группа сенаторов-республиканцев американского Конгресса направила письмо министру финансов США Джанет Йеллен с предупреждением, что заблокирует двух кандидатов в Казначейство, если администрация не изменит свою позицию по "Северному потоку-2" и не введет новые санкции в отношении проекта, передает "Интерфакс".

"Газопровод "Северный поток-2" вредит интересам национальной безопасности Соединенных Штатов и наших союзников и партнеров", - написал сенатор Пэт Туми.

Письмо подписали еще 11 республиканцев в Банковском комитете Сената.

"Если этот проект будет завершен, он усилит пагубное влияние Владимира Путина на Европу, дестабилизирует хрупкую безопасность Украины, и будет способствовать дальнейшей российской агрессии", - отметили сенаторы.

Они также заявили, что выступят против утверждения кандидатур Брайана Нельсона и Элизабет Розенберг, которых выдвинули на должности в Минфине по реализации санкций.

"Мы призываем вас изменить курс по "Северному потоку-2" и присоединиться к нам в деле защиты Конгрессом европейских союзников и партнеров от злонамеренной российской агрессии", - заявили сенаторы.

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