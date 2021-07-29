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Армения и Азербайджан обвинили друг друга в новых обстрелах

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  • 29.07.2021, 8:35
Армения и Азербайджан обвинили друг друга в новых обстрелах

Минобороны двух стран обменялись заявлениями о провокациях.

Армения и Азербайджан сообщили о новых перестрелках на границе в ночь с 28 на 29 июля на том же участке, что и накануне. Обе стороны настаивают, что не открывали огонь первыми.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Согласно заявлению Минобороны Армении, стрельба началась около 3 часов ночи на Гегаркуникском участке межгосударственной границы в направлении Кельбаджара. "Подразделения вооруженных сил Азербайджана, нарушив договоренность о тишине, достигнутую вчера, снова прибегли к провокациям, открыв огонь по армянским позициям из стрелкового оружия. Огонь прекратился после ответа армянской стороны", - говорится в заявлении.

В ведомстве сообщили, что на 7 часов утра 29 июля ситуация была спокойной.

Минобороны Азербайджана заявило, что режим тишины нарушили с армянской стороны. "29 июля с 02:45 до 03:40 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении села Йухары Шорджа Басаркечарского района подвергли обстрелу из автоматов и гранатометов позиции Азербайджанской Армии в направлении села Зейлик Кельбаджарского района", - заявило ведомство.

В сообщении отмечается, что также в сторону азербайджанских позиций бросили 10-12 ручных гранат Ф-1 и что обстрел прекратился после ответного огня.

Напомним, очередной виток обострения на армяно-азербайджанской границе начался в ночь на 28 июля, перестрелки продолжались и утром. В результате боевых действий погибли трое военных с армянской стороны, Азербайджан о потерях не сообщал. Стороны обвинили в провокациях друг друга.

Первые столкновения на этом участке границы начались после 12 мая, когда Ереван заявил, что азербайджанские военные продвинулись вглубь территории Армении на 3,5 км в районе озера Севлич. В МИД Азербайджана в ответ заявили, что армия Азербайджана занимает свои позиции, определенные соглашением о прекращении огня от 10 ноября 2020 года. 25-27 мая произошли новые инциденты - перестрелка с гибелью армянского военного и захват в плен 6 армянских военных.

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