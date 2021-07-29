Переболевшая COVID-19 жительница Барановичей рассказала, как уже полгода живет без запахов 29.07.2021, 9:30

иллюсрационное фото: pixabay.com

Из-за проблем с обонянием Дарья не может полноценно жить.

Коронавирус появился в нашей жизни полтора года назад, но до сих пор толком не известно, ни как правильно его лечить, ни какие последствия могут быть у тех, кто эту болезнь перенес. В редакцию Intex-press, к примеру, обратилась девушка, у которой обоняние после коронавируса пропадало дважды, а вернуться к полноценной жизни она не может даже спустя девять месяцев после болезни.

26-летняя Дарья заболела коронавирусом в октябре 2020 года. Болезнь протекала довольно легко: температура, которая не поднималась выше 38, боль в мышцах, а также полная потеря вкуса и обоняния.

Без запахов и вкусов девушка жила примерно две недели, после чего они постепенно стали возвращаться, хоть и были слегка притупленные. Дарья была уверена, что болезнь отступила, а все самое неприятное осталось позади.

Однако через четыре месяца коронавирус вдруг снова напомнил о себе, причем самым неприятным образом. В какой-то момент еда девушке стала просто вонять, а внешний вид некоторых продуктов вызывал отторжение.

– Сейчас в большинстве своем еда для меня пахнет какой-то тухлятиной или мертвечиной, хотя члены моей семьи говорят, что её запах совершенно нормальный. Особенное отвращение у меня вызывает мясо. Свинину я есть не могу от слова «совсем», мне просто противно, а курицу только иногда, – говорит Дарья.

«Готовлю с распахнутыми окнами»

Из-за проблем с обонянием девушка не может полноценно жить. Банально приготовить поесть становится для нее настоящей проблемой.

– Готовлю я исключительно с распахнутыми окнами и включенной вытяжкой, потому что иначе делать это просто невозможно. Иногда приходится звать сестру, чтобы она мне помогала, – отмечает она.

А питаться приходится только тем, что ее организм не отторгает: мучными продуктами, рыбой и крупами.

«Капаю в нос солевой раствор и пью витамины»

О своей проблеме Дарья рассказала знакомым медикам, они дали ей рекомендации, которые должны помочь вернуться к нормальной жизни.

– Я закапывала в нос солевой раствор, гормональные капли, ела хлеб, который содержит витамины группы B, покупала таблетки с содержанием витамина B и D3. Сдвигов, если честно, почти нет, – говорит девушка. – Но вот недавно я резала лук и у меня от него потекли слезы, чего давно не было. Надеюсь, это послужит началом моего восстановления.

Девушка решила рассказать свою историю Intex-press в надежде на то, что на нее откликнутся люди с похожими проблемами.

– Несколько моих знакомых тоже не чувствовали вкусов и запахов, но у них все произошло практически сразу, как они переболели «короной», а у меня продолжается уже на протяжении практически полугода, – резюмирует Дарья.

Может привести к потере веса и депрессии

У большинства людей с полной потерей обоняния из-за COVID-19 работа органов чувств со временем приходит в норму. Однако в некоторых случаях, как у Дарьи, обоняние и вкус возвращаются в искаженном виде. Это называется паросмия.

По данным различных медицинских изданий, исследования, проведенные у пациентов с COVID-19, говорят о том, что паросмия отмечалась у многих из них, причем она появлялась примерно через 2,5 месяца после первоначального заражения, а люди жаловались на отвратительные запахи, похожие на гниющую плоть.

Паросмия после коронавируса длится в среднем несколько недель и может привести к потере аппетита, веса и даже депрессии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».