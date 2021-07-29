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Жителям Нью-Йорка будут платить по $100 за прививку от COVID-19

  • 29.07.2021, 10:25
Жителям Нью-Йорка будут платить по $100 за прививку от COVID-19

Ранее всем вакцинировавшимся раздавали лотерейные билеты.

Власти Нью-Йорка начнут платить жителям города за прививки от коронавируса. Об этом заявил мэр Билл Де Блазио, сообщает «Медуза».

Каждому, кто сделает первый укол, начиная с 30 июля, мэрия заплатит по 100 долларов. Чтобы получить деньги, жителям города нужно будет перед прививкой зарегистрироваться на специальном сайте.

Ранее власти Нью-Йорка раздавали всем вакцинировавшимся лотерейные билеты с главным призом в размере пяти миллионов долларов.

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