Ученые обнаружили удивительное животное возрастом почти 900 миллионов лет 29.07.2021, 10:33

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Морская губка Bolosoma / ©NOAA Ocean Exploration & Research

Находка может оказаться древнейшим найденным животным на Земле.

В Канаде обнаружили окаменелости, поразительно похожие на скелет морских губок и при этом на миллионы старше Кембрийского взрыва, когда появились современные типы животных.

Окаменелости, обнаруженные на севере Канады, содержат структуры, весьма похожие на древних губок. Если это так, то ученые нашли останки древнейших животных на Земле: образцы датируют возрастом в 890 миллионов лет. О них рассказывается в статье палеогеолога из Лаврентийского университета Элизабет Тернер (Elizabeth Turner), опубликованной в журнале Nature, пишет сайт Naked Science.

Окаменелости нашли в известняке формации Стоун-найф, на территории канадской провинции Северо-западные территории. Их отнесли к периоду раннего и среднего неопротерозоя, примерно от 600 миллионов до миллиарда лет назад. Это намного раньше Кембрийского взрыва (около 540 миллионов лет назад), во время которого появились большинство типов современных животных и к которому относятся самые древние их останки, известные до сих пор.

В самом деле, одноклеточные появились на Земле больше трех миллиардов лет назад, и ученые до сих пор находят останки бактериальных строматолитов того времени. Однако затем начался исключительно долгий путь к многоклеточным организмам, которые возникли лишь менее миллиарда лет назад. Возможно, первыми по-настоящему сложными животными были фильтрующие губки, сохранившиеся до сих пор и остающиеся самыми примитивными из них.

Микроскопические ветвящиеся сети в древних породах похожи на скелет губок / ©Elizabeth Turner

На исключительную древность губок указывают и данные генетики, и следы биомаркеров (стероидов), которые обнаруживают в породах возрастом около 650 миллионов лет. Но вот самые ранние известные окаменелости губок намного моложе и относятся ко времени Кембрийского взрыва (540 миллионов лет назад). Новая находка из Канады может устранить разрыв и отодвинуть этот срок сразу на 350 миллионов лет дальше в прошлое.

Элизабет Тернер изучила образцы под микроскопом, обнаружив ветвящиеся трубчатые структуры, покрытые кристаллами кальцита. Все это действительно напоминает фильтрующую систему губок, сквозь которую они пропускают воду, отбирая съедобные частицы. «Они состоят из крошечных трубок, которые разветвляются, а затем снова соединяются, образуя сложную трехмерную сеть, — объясняет Тернер. — Среди ветвящихся организмов, которые можно было бы назвать в качестве альтернативы, ни один не имеет такой формы 3D-сети: ни водоросли, ни бактерии, ни грибы».

Снимок образца, на котором видны следы ветвящихся сетей / ©Elizabeth Turner

Эксперты пока не готовы столь однозначно называть находку останками древней губки и считают, что для громкого заявления необходимы более серьезные исследования и доказательства. Недаром даже сама Тернер назвала свою статью «Возможные окаменелости тела губки». Тем не менее ученые согласны, что образец действительно крайне похож на спонгиновый скелет губок, а возраст его неплохо совпадает с предсказаниями генетики, которая указывает примерно на тот же период появления этих животных.

С другой стороны, 890 миллионов лет — возможно, слишком большой возраст для полноценных многоклеточных животных. В тот период воздух и вода еще не полностью насытились кислородом, его было недостаточно для жизнедеятельности подобных организмов. Так что, если находка Тернер подтвердится, она поставит новые сложные вопросы — уже о том, как древнейшие губки выживали почти без кислорода.

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