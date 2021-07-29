Сотни посылок из РФ застряли на белорусской таможне 7 29.07.2021, 11:32

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Почему?

У белорусов снова проблемы с доставкой товаров российскими сервисами shopfans.ru и pochtipochta.ru. Пять лет назад таможня объяснила трехнедельную задержку доставки проверкой «серых схем». Сейчас же минчане ждут заказанные товары три месяца, а жалобы в ГТК и прокуратуру эффекта не возымели. Onliner пытается разобраться, что происходит и почему система, работавшая не один год, вдруг дала сбой.

«Ждем посылку с конца апреля»

Фирмы-посредники из России (самые популярные — Shopfans и «Почтипочта») доставляют покупки из Китая, США и Европы в Беларусь. Зачем, если это можно сделать напрямую? Все дело в белорусских лимитах на иностранные посылки — их стоимость должна быть не выше 22 евро за посылку. То есть, если вы заказали в Беларусь телефон за 622 евро, придется заплатить таможне пошлину 15% от суммы превышения лимита (90 евро). Чаще всего это делает дорогую покупку за границей бессмысленной.

При этом по сравнению с белорусским лимит на посылки в России не выглядит драконовским (200 евро), и когда покупки приходят на склад посредника в Москве, то их растаможивают по российским нормативам. А пошлины за доставку посылок из Москвы в Беларусь отсутствуют. Фирма берет за это деньги, но для белорусов это выходит все равно выгоднее, чем уплата пошлин.

По крайней мере, такая схема законно работала не один год. Но в последние месяцы читатели стали массово жаловаться на то, что их посылки не отдает белорусская таможня, ссылаясь на превышение лимитов 22 евро.

— Мы строим частный дом и заказали камеры наружного видеонаблюдения, чтобы защитить имущество от краж, пока в доме еще не живем. Подходящий вариант нашли на складе в России — цена как раз не превышала 200 евро. Посылка очень быстро дошла, но в Беларуси всю партию остановили на таможне. Мы надеялись, что в установленный законом 10-дневный срок все посылки проверят и вернут владельцам, но с конца апреля по настоящий момент мы так их и не получили! — возмущена минчанка Анна. — Из-за этого я уже понесла убытки: к нам залез вор, который сломал дорогостоящие стеклопакеты и двери. Если бы таможня вернула наши посылки вовремя, то мы смогли бы уберечь имущество или хотя бы наказать виновного.

По словам женщины, жалобы в таможню и прокуратуру не помогли — пришли стандартные отписки.

— Сервис «Почтипочта» работает уже лет шесть, и все по закону — растаможки у нас, в Евразийском союзе, нет. Я плачу перевозчику за пересылку $18 и заказываю посылки на российский адрес. Когда их привозят, я заполняю декларацию, российская таможня проверяет товар и растаможивает его. Неужели наша таможня хочет, чтобы мы доплатили за все, что свыше 22 евро, — задается вопросом читательница. — И разве есть на то законные основания?

По данным участников закрытой группы «Почтипочта», на белорусской таможне с апреля застряли как минимум 350 посылок из-за границы. Сам посредник также не мог понять, что происходит, и советовал белорусам обращаться напрямую в местную таможню и прокуратуру. «Но переговоры, жалобы, юристы — никто и ничто не помогает», — резюмируют люди.

Аналогичные жалобы на задержку посылок есть и на форумах.

— Заказал телефон за $200. «Почтипочта» просит в личном кабинете написать и прислать им мое разрешение и мою просьбу об обратной отправке заказа из 433-й партии сначала в Россию, а затем продавцу в Китай для возможности вернуть деньги. Наверное, наша таможня требует с них, а не с меня уплаты таможенной пошлины, а они не хотят платить, — считает читатель под ником General1111.

Такие же проблемы (но меньшего масштаба) есть у пользователей не только «Почтипочты», но и у Shopfans.

— Заказывал весной из Китая телефон за $199 на московский адрес посредника. Посылка без замечаний и без начисления таможенной пошлины прошла растаможку в России — Союзном государстве, Таможенном союзе, — рассказывает Алексей. — А в середине мая, когда посредник привез партию товара в Минск, белорусская таможня его конфисковала. За два месяца я общался с нашей таможней по телефону, писал пояснительную записку им и жалобу в Генпрокуратуру... В итоге отписка такова: за товар, растаможенный в России и доставленный мне в Беларусь, наша таможня хочет взять налог. Посредник отказался его уплачивать, не видя для того оснований. Мне сказали, что постараются взять налог с меня, но, на каком основании и когда, неизвестно.

По словам еще одного читателя, таможня сначала попросила его уплатить пошлину через посредника, а потом вообще потеряла посылку.

— В конце апреля я заказал на сайте Amazon электронику с доставкой сервисом shopfans.ru через Россию. Спустя шесть дней машина посредника была задержана в Минске, и до сих пор партию не отдают. Меня вызывали как физическое лицо в оперативный отдел таможни на опрос, хотя претензии возникли к перевозчику. По словам посредника, уже не впервые со стороны таможни поступают запросы на предоставление документов, как относящихся к делу, так и не в полной мере касающихся его. Также со стороны таможни было предъявлено размытое требование уплаты пошлин через посредника (перевозчика), на что последний не имеет права юридически. На данный момент одна посылка уже утеряна таможней, ее ищут, — жалуется Егор.

Один из ответов на жалобу немного прояснил ситуацию. Оперативная таможня 16 июля сообщила, что в отношении посылок проводится таможенный контроль, который «в данный момент не завершен», и добавила: «Таможенное декларирование товаров для личного пользования, приобретенных в зарубежных интернет-магазинах и доставляемых перевозчиком в ваш адрес, должно осуществляться в таможенных органах Республики Беларусь».

«Почтипочта»: «Нам предложили собрать пошлины с получателей посылок стоимостью свыше 22 евро»

Все эти три месяца сервис остается на связи со своими клиентами в группе «ВКонтакте». Правда, чаще всего представители «Почтипочты» отвечали, что не знают, почему белорусская таможня вдруг задержала посылки. По их словам, добиться хоть какой-то конкретики в Таможенном комитете Беларуси им удалось не сразу. Только к июню стало ясно, что партию товара хотят признать нерастаможенной.

— Хотя груз выпущен в свободное обращение в ЕАЭС на территории РФ, документы, подтверждающие растаможку и уплату пошлин (если были), мы предоставляли, — поясняют своим клиентам представители «Почтипочты». — Конструктивного диалога не получилось, так как в ответе на официальное письмо таможенный пост предложил собрать в добровольном порядке с получателей посылок стоимостью свыше 22 евро пошлины и заплатить их, юридически ни на что не ссылаясь. На самостоятельный сбор пошлин с клиентов мы также не имеем права, так как не являемся таможенным брокером. В связи с этим мы продолжили вести диалог с таможней в рамках официальной переписки и разъяснительную работу в личной беседе с сотрудниками поста. Кроме того, мы составляем досудебную претензию в адрес белорусской таможни относительно прояснения статуса груза и требуем вернуть незаконно удерживаемый груз. На что нам (пока на словах) сказано, что груз никто не удерживает и его не конфискуют, а просто держат у себя до момента погашения предполагаемых пошлин на превышенные лимиты. Однако законный механизм получения пошлин нам также не называют.

Потом появилась информация, что таможня не может решить технические проблемы с электронным zip-архивом, поэтому на помощь уехал представитель «Почтипочты».

— Если честно, уже не смешно, — пишут в ответ клиенты. — Сколько можно держать эти чертовы посылки? Такое ощущение, что там не простые вещи, а несколько миллионов долларов и они не хотят с ними расставаться.

Что говорят в Таможенном комитете?

К вечеру 27 июля служба доставки сообщила, что задержанный груз наконец-то забрали у таможни, его обещали передать для доставки клиентам в течение 2—3 дней. Больше никаких подробностей нам узнать не удалось.

Onliner обратился также в Государственный таможенный комитет с вопросом, почему партию держат три месяца и правда ли, что людям придется доплатить за превышение лимита в 22 евро.

— Таможенными органами Республики Беларусь в отношении данной партии товаров проводился таможенный контроль, который в настоящее время завершен, товары возвращены получателю. Осуществляются дальнейшие проверочные мероприятия по взысканию неуплаченных таможенных платежей в бюджет Республики Беларусь, а также по привлечению организаторов и участников незаконной схемы доставки товаров для личного пользования гражданам Республики Беларусь, — ответили в пресс-службе.

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