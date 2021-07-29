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Герои внутри каждого из нас

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  • Telegram-канал «Белорусского объединения рабочих»
  • 29.07.2021, 10:56
  • 1,124
Герои внутри каждого из нас

Забастовку устраивают не телеграм-чаты или каналы.

Как и протест сделали не они. Это всего лишь инструменты. На самом деле все, что происходит внутри страны, происходит благодаря усилию каждого человека. Поэтому каждый человек — герой.

Достаточно вспомнить предвыборный мандраж, когда мы беспокоились о том, чтобы каждый знакомый был в курсе про «Голос» и про то, чтобы все знали как нужно сложить бюллетени. Позже каждый из нас в беседе с друзьями периодически уточнял «А ты пойдешь?» И мы шли.

Также и с забастовкой. Сейчас мы настраиваемся, примеряем методы замедления работы так, чтобы одновременно и навредить синепалому и его прихвостням, и остаться незамеченными. Сейчас мы начинаем осознавать, что решение за нами: действовать или нет. Сейчас мы начинаем в узких кругах обсуждать вероятность забастовки и ее действенности. Совсем скоро мы будем спрашивать у друзей «А ты останешься дома?»

И каждый, кто сделает хоть одно действие против — уже герой.

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