«Белавиа» возвращает рейсы в Сочи и Краснодар

«Белавиа» возвращает рейсы в Сочи и Краснодар3
- 29.07.2021, 11:51
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Из Минска в Сочи можно будет улететь уже в августе.
В Сочи из Минска можно будет улететь с 7 августа. Рейсы по маршруту Минск-Сочи-Минск будут выполняться по понедельникам, четвергам и субботам.
С 8 августа возобновляются регулярные рейсы по маршруту Минск-Краснодар-Минск. Рейсы будут выполняться три раза в неделю.
Расписание и стоимость билетов можно посмотреть по ссылке, пишет zerkalo.io.
Напоминаем, что путешествующим в Россию необходимо установить мобильное приложение «Путешествую без CОVID-19».