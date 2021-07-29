«Белавиа» возвращает рейсы в Сочи и Краснодар 3 29.07.2021, 11:51

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Фото: charter97.org

Из Минска в Сочи можно будет улететь уже в августе.

В Сочи из Минска можно будет улететь с 7 августа. Рейсы по маршруту Минск-Сочи-Минск будут выполняться по понедельникам, четвергам и субботам.

С 8 августа возобновляются регулярные рейсы по маршруту Минск-Краснодар-Минск. Рейсы будут выполняться три раза в неделю.

Расписание и стоимость билетов можно посмотреть по ссылке, пишет zerkalo.io.

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