The Washington Post: Китаю труднее «налаживать отношения» с Байденом, чем с Трампом 3 29.07.2021, 11:59

Администрация президента США враждебно настроена по отношению к Пекину.

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман встретилась с китайскими коллегами в портовом городе Тяньцзинь. Накануне визита Шерман в Китай, американские чиновники заявили, что целью этого раунда дискуссий было установить границы вокруг все более неравномерных китайско-американских отношений и «держать каналы коммуникации открытыми». Исходя из встречи, не совсем понятно, какие маркеры были установлены после взаимной критики, цитирует издание The Washington Post «Зеркало недели. Украина».

В разговоре между министром иностранных дел Китая Ван И и вице-министром иностранных дел Се Фенгом, Шерман выразила беспокойство Вашингтона в отношении Пекина - от его кампаний репрессий в Гонконге, Синьцзяне и Тибете до проблемы кибератак. Многие страны обеспокоены тем, что хакеры, связанные с китайским правительством, участвовали в широком спектре вредных кибердействий.

Шерман сказала, что ее администрация принимает «жесткую конкуренцию» с Китаем, но не хочет конфликта. Она также добавила, что Китай не может не обращать внимание на жесткую международную критику его агрессивной политики и нарушений прав человека.

«Мы надеемся, что китайские чиновники поймут, что права человека - это не просто внутреннее дело, это глобальное обязательство, которое они должны выполнять в соответствии с конвенциями ООН», - заявила Шерман.

Шерман также затронула проблему пандемии и отсутствия сотрудничества Китая с ВОЗ вокруг происхождения вируса - вопрос, который стал деликатной темой для Пекина и источником политического гнева среди американских законодателей.

Пекин заявил, что не будет сотрудничать с ВОЗ для поиска источника вируса. Однако президент США Джо Байден поддерживает исследования ВОЗ, одновременно приказав американским спецслужбам искать источники пандемии.

Китайские коллеги Шерман также были жесткими. На первых дипломатических встречах на Аляске в марте Ван И раскритиковал американское лицемерие и недостатки демократии США. На этот раз Се Фенг обвинил администрацию Байдена в разжигании будущего конфликта.

«Соединенные Штаты хотят восстановить чувство национальной цели, сделав Китай мнимым врагом», - заявил Се Фенг.

«Как только развитие Китая будет подавлено, внутренние и внешние проблемы США решатся, тогда Америка снова станет большой, и гегемония США будет расти», - добавил китайский дипломат.

Между текущим подходом Байдена в отношении Китая и подходом его предшественника Дональда Трампа не так много различий. В течение первых шести месяцев пребывания у власти администрация Байдена ввела санкции против китайских чиновников, причастных к репрессиям в Гонконге, установила экспортный контроль над некоторыми китайскими технологическими компаниями и продолжила меры эпохи Трампа для предотвращения инвестициям США в китайские компании.

Между тем торговый представитель США Кэтрин Тай почти не отступила от соревновательного пути, который начала администрация Трампа, одновременно вызывая гнев Китая и поддерживая Австралию в торговых спорах с Пекином.

Действительно, некоторые китайские аналитики утверждают, что Пекину будет труднее с Байденом, чем было во время президентства Трампа. Поскольку США пытаются построить единый фронт с европейскими и азиатскими партнерами после четырех лет непостоянной повестки дня Трампа «Америка прежде всего».

Пока Шерман находилась с визитом в Китае, государственный секретарь Энтони Блинкен отправился в Индию, а министр обороны Ллойд Остин начал «турне» по Юго-Восточной Азии.

«Администрация Байдена изолирует Китай с помощью многосторонней политики. Эта стратегия вызвала гораздо больше трудностей для экономического развития Китая и давления на китайские дипломатические отношения, чем односторонняя политика Трампа», - сказал Ян Сюетон из Института международных отношений Университета Цинхуа в Пекине.

Несмотря на всю свою «воинственную риторику» китайские дипломаты и политическая элита могут проиграть бой. Недавний опрос исследовательского центра Pew показал, что большинство людей во многих странах Европы и Азии ощущают рост недоверия к Китаю, что, вероятно, стало следствием как влияния пандемии, так и авторитарной политики Пекина.

Аналитики предполагают, что на внутреннем уровне коммунистический режим справляется с ростом напряженности. Президент Си Цзиньпин перерабатывает политическую систему страны по своему «стилю», отменяя ограничения президентского срока и накапливая личную власть. Но очевидной стратегии правопреемства не существует, и руководство Китая столкнулось с большими проблемами - замедлением экономики и нестабильной демографической ситуацией.

Элита Пекина быстро указывает на американские недостатки. Китай описывает поведение США как отражение менталитета холодной войны и нации, которая не признает собственного упадка на мировой арене.

«Соединенные Штаты объявили о своем возвращении, но мир изменился. Соединенные Штаты должны увидеть эти изменения, адаптироваться к ним, обдумать и исправить ошибки», - заявил вице-министр иностранных дел Китая Ле Ючен.

Американские чиновники также воспринимают противостояние с Китаем в масштабном спектре.

«Будут периоды неопределенности - возможно, даже периоды повышенной напряженности. Верю ли я, что Китай и США могут мирно сосуществовать? Да. Но я думаю, что это серьезный вызов для нынешнего и следующего поколения», - заявил американский политик Курт Кэмпбелл.

Администрация Джо Байдена пытается создать альянс союзников для сдерживания аппетитов Китая. Эта политика предусматривает возможность привлечения стран Юго-Восточной Азии. Но это трудно, поскольку за годы президентства Дональда Трампа Соединенные Штаты потеряли свои позиции в регионе Вашингтон пренебрегал многосторонним сотрудничеством в пользу выборочных двусторонних связей.

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