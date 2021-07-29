Литва заявила, что в Гродно находится около 2000 нелегальных мигрантов

Литва заявила, что в Гродно находится около 2000 нелегальных мигрантов18
- 29.07.2021, 12:17
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Они готовятся штурмовать границу.
Литовские пограничники задержали за минувшие сутки 118 мигрантов из Беларуси, незаконно пересекших границу. Об этом сообщает пресс-служба литовского пограничного ведомства.
Всего в этом году уже задержаны 3145 нелегалов, это почти в 40 раз больше, чем за весь прошлый год.
Как сообщает Delfi, сейчас на военном полигоне в Шальчининкском районе военные возводят новый палаточный городок. Это место пытаются подготовить как можно скорее, поскольку пограничники жалуются, что им уже некуда девать нелегальных мигрантов.
«У нас есть данные, что в Гродно сейчас находятся около 2000 нелегальных мигрантов, которые ждут пересечения границы. Есть разная информация», — заявил заместитель главы Службы охраны государственной границы полковник Видас Мачайтис.