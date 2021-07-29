Литва заявила, что в Гродно находится около 2000 нелегальных мигрантов 18 29.07.2021, 12:17

7,214

Они готовятся штурмовать границу.

Литовские пограничники задержали за минувшие сутки 118 мигрантов из Беларуси, незаконно пересекших границу. Об этом сообщает пресс-служба литовского пограничного ведомства.

Всего в этом году уже задержаны 3145 нелегалов, это почти в 40 раз больше, чем за весь прошлый год.

Как сообщает Delfi, сейчас на военном полигоне в Шальчининкском районе военные возводят новый палаточный городок. Это место пытаются подготовить как можно скорее, поскольку пограничники жалуются, что им уже некуда девать нелегальных мигрантов.

«У нас есть данные, что в Гродно сейчас находятся около 2000 нелегальных мигрантов, которые ждут пересечения границы. Есть разная информация», — заявил заместитель главы Службы охраны государственной границы полковник Видас Мачайтис.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».