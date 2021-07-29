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Как белорусы могут уменьшить сумму в жировке

  • 29.07.2021, 12:35
  • 2,906
Как белорусы могут уменьшить сумму в жировке

Дело в уборке подъездов.

Уборка подъездов — боль огромного количества горожан. Услуга вроде бы есть, но кто ее видел: в сотнях подъездов скапливается вековая пыль и грязь (а уж о том, чтобы кто-то мыл окна, и вспоминать не приходится). Повлиять на коммунальщиков крайне сложно: нет рабочих или есть, но не те. Впрочем, способ хотя бы частично компенсировать свои страдания существует: надо не молчать, проглатывая очередную «жэкэхашную» обиду, а жаловаться, пишет «Онлайнер».

За январь — май текущего года в жилищные организации Минска поступило 43 917 заявок по поводу уборки подъездов. В основном они связаны с некачественно или несвоевременно, по мнению жителей, выполненными работами. При этом в Минском городском жилищном хозяйстве затрудняются сказать, какая часть обращений обоснованна, а какая — нет: разграничить эти понятия бывает непросто.

Например, утром рабочие по комплексной уборке, или, по-народному, дворники ЖЭУ подмели-помыли площадки и лестницы, а к вечеру жильцы или их гости намусорили-натоптали. И по факту часов на 6 вечера, когда рабочий день у дворников уже закончился, можно констатировать: такой-то подъезд находится в неудовлетворительном санитарном состоянии. Есть и другие порождающие жалобы нюансы. При этом никто не отрицает, что и периодичность уборки не всегда соблюдается, и работники нерадивые имеются.

— По заявкам проводятся проверки ЖЭУ, в том числе с участием специалистов ЖКХ района, нашего объединения, — говорит заместитель генерального директора по благоустройству, санитарному содержанию жилищного фонда и работе с населением МГЖХ Анастасия Воробьева. — Если выявляется, что уборка не была выполнена или ее сделали некачественно, такие работы не оплачиваются.

Минчане, которые внимательно просматривают извещения, могут заметить, что иногда к оплате за услугу по санитарному содержанию вспомогательных помещений выставляется сумма ниже применяемого тарифа. Это значит, что был зафиксирован факт неоказания или ненадлежащего оказания услуги и стоимость такой уборки высчитали.

ЖЭУ как подрядчик финансово заинтересовано в том, чтобы подобных случаев не было, мастера контролируют работу дворников. К примеру, дворник, за которым закреплено определенное количество подъездов, по какой-то причине не вышел на работу. Его обязанности (сухую или влажную уборку, в зависимости от графика) выполняют рабочие с соседних участков так называемым бригадным способом. То есть убрали по своим адресам — и вместе отправляются в «чужие» подъезды.

Бывает и такое, что «незакрытых» участков несколько, бригады не успевают все закончить в один день. Поэтому допускается смещение графика на один-два дня: в таблице, которая размещена на доске информирования, указано, скажем, что сухая уборка должна быть выполнена 27 июня, а ее сделают 28 или 29 июня. Это не относится к нарушениям, за которое «штрафуют». Но с большой вероятностью несколько жалоб по этому поводу жители направят, обращают внимание в МГЖХ.

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