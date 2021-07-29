Россияне ринулись скупать золото 1 29.07.2021, 12:42

2,144

Также жители РФ увеличили спрос на ювелирные изделия.

Розничные инвесторы из России во втором квартале 2021 г. приобрели почти полторы тонны золотых слитков и монет, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из отчета Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC) «Динамика спроса на золото», который имеется в распоряжении ТАСС.

«Российские розничные инвесторы приобрели 1,4 т золотых слитков и монет - на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года», - сказано в отчете.

Спрос на слитки и монеты из золота в мире во II квартале составил 243,8 т, увеличившись на 56% в годовом выражении, а в январе - июне - 594,5 т, отмечает WGC.

«Увеличение покупок слитков и монет во всем мире было обусловлено различными, иногда специфическими для той или иной страны факторами. Однако глобальными факторами, способствовавшими росту спроса на эти продукты, были опасения по поводу инфляции, низкие и отрицательные реальные ставки, влияющие на розничных инвесторов, и высокие по сравнению с прошлым годом цены. Падение цен во второй половине июня также использовалось как возможность для покупок», - сообщила ТАСС старший рыночный аналитик отдела исследований WGC Луиза Стрит.

Кроме того, россияне увеличили спрос на ювелирные изделия во втором квартале на 158% к прошлому году - до 9,4 т с 3,6 т. Мировые покупки золотых украшений выросли на 60% - до 390,7 т, говорится в отчете. При этом спрос на ювелирные изделия в мире в первом полугодии составил 873,7 т, что на 17% ниже среднего показателя за 2015-2019 гг.

«Ставка НДС на золотые слитки в размере 20% - самая высокая в мире - несомненно, сдерживает рост инвестиционного рынка в России. Но есть основания надеяться, что эта ситуация может улучшиться. Ожидаемая отмена НДС, запланированная на январь 2022 г., должна помочь оживить рынок и разблокировать приток инвестиций. По оценкам, освобождение золотых слитков от НДС должно помочь повысить розничный спрос на золото примерно на 50 т в год, что принесет материальные выгоды для российской экономики», - считает директор по государственной политике и взаимодействию с центральными банками Всемирного совета по золоту Татьяна Фиц, слова которой приводятся в отчете.

Спрос и предложение золота

Спрос на золото в мире во втором квартале составил 955,1 т, что на 9% больше по сравнению с первым кварталом 2021 г. и в целом соответствует аналогичному периоду прошлого года (960,5 т). При этом общий спрос на металл в январе - июне снизился на 11% - до 1,83 тыс. т.

Потребительский спрос на золото в России во втором квартале вырос на 122% к прошлому году и достиг 10,8 т, а в первом полугодии - на 35%, до 21,1 т.

Мировое предложение золота во II квартале увеличилось на 13% в годовом выражении, а добыча первом полугодии - на 9% до 1,78 тыс. т - это самый высокий уровень за первое полугодие за всю историю наблюдений с 2000 г., подчеркивает WGC.

«В то время как потребители и розничные инвесторы продолжили покупать золото, институциональные инвесторы были менее последовательны. Во втором квартале наблюдался скромный чистый приток в размере 40,7 т в ETF (обеспеченные золотом биржевые фонды - прим. ТАСС), «колебания» в которых часто вызваны институциональными покупателями», - отмечает WGC в своем отчете.

Цена на золото в долларах за второй квартал выросла на 6% - до почти $1,82 тыс. за унцию.

«Центральные банки продолжали покупать золото на протяжении всего квартала. В результате мировые запасы золота выросли на 199,9 т, что на 214% больше, чем во втором квартале 2020 г.», - сказано в отчете.

Прогноз на конец года

По оценкам Всемирного совета по золоту, в 2021 г. спрос на ювелирные изделия в мире составит от 1,6-1,8 т, что заметно выше уровня 2020 г., но ниже среднего показателя за пять лет. Инвестиционный спрос ожидается на уровне 1,25-1,4 т. Также ожидается, что в этом году предложение золота немного увеличится по сравнению с предыдущим.

«По мере того, как мировая экономика оживает, мы наблюдаем восстановление потребительского спроса и заметный рост спроса на ювелирные украшения по сравнению с прошлым годом. Однако с инвестициями складывается более сложная картина. Несмотря на стратегические покупки частных лиц и организаций, влияние тактических инвесторов было более неоднозначным в первой половине года. Частично это наблюдалось в золотых ETF: приток во втором квартале лишь немного компенсировал последствия распродажи в предыдущем. Забегая вперед, мы ожидаем дальнейшего улучшения потребительского спроса до конца года», - заключает Луиза Стрит, слова которой приводятся в отчете.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».