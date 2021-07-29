закрыть
29 июля 2021, четверг, 13:55
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Россияне ринулись скупать золото

1
  • 29.07.2021, 12:42
  • 2,144
Россияне ринулись скупать золото

Также жители РФ увеличили спрос на ювелирные изделия.

Розничные инвесторы из России во втором квартале 2021 г. приобрели почти полторы тонны золотых слитков и монет, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из отчета Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC) «Динамика спроса на золото», который имеется в распоряжении ТАСС.

«Российские розничные инвесторы приобрели 1,4 т золотых слитков и монет - на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года», - сказано в отчете.

Спрос на слитки и монеты из золота в мире во II квартале составил 243,8 т, увеличившись на 56% в годовом выражении, а в январе - июне - 594,5 т, отмечает WGC.

«Увеличение покупок слитков и монет во всем мире было обусловлено различными, иногда специфическими для той или иной страны факторами. Однако глобальными факторами, способствовавшими росту спроса на эти продукты, были опасения по поводу инфляции, низкие и отрицательные реальные ставки, влияющие на розничных инвесторов, и высокие по сравнению с прошлым годом цены. Падение цен во второй половине июня также использовалось как возможность для покупок», - сообщила ТАСС старший рыночный аналитик отдела исследований WGC Луиза Стрит.

Кроме того, россияне увеличили спрос на ювелирные изделия во втором квартале на 158% к прошлому году - до 9,4 т с 3,6 т. Мировые покупки золотых украшений выросли на 60% - до 390,7 т, говорится в отчете. При этом спрос на ювелирные изделия в мире в первом полугодии составил 873,7 т, что на 17% ниже среднего показателя за 2015-2019 гг.

«Ставка НДС на золотые слитки в размере 20% - самая высокая в мире - несомненно, сдерживает рост инвестиционного рынка в России. Но есть основания надеяться, что эта ситуация может улучшиться. Ожидаемая отмена НДС, запланированная на январь 2022 г., должна помочь оживить рынок и разблокировать приток инвестиций. По оценкам, освобождение золотых слитков от НДС должно помочь повысить розничный спрос на золото примерно на 50 т в год, что принесет материальные выгоды для российской экономики», - считает директор по государственной политике и взаимодействию с центральными банками Всемирного совета по золоту Татьяна Фиц, слова которой приводятся в отчете.

Спрос и предложение золота

Спрос на золото в мире во втором квартале составил 955,1 т, что на 9% больше по сравнению с первым кварталом 2021 г. и в целом соответствует аналогичному периоду прошлого года (960,5 т). При этом общий спрос на металл в январе - июне снизился на 11% - до 1,83 тыс. т.

Потребительский спрос на золото в России во втором квартале вырос на 122% к прошлому году и достиг 10,8 т, а в первом полугодии - на 35%, до 21,1 т.

Мировое предложение золота во II квартале увеличилось на 13% в годовом выражении, а добыча первом полугодии - на 9% до 1,78 тыс. т - это самый высокий уровень за первое полугодие за всю историю наблюдений с 2000 г., подчеркивает WGC.

«В то время как потребители и розничные инвесторы продолжили покупать золото, институциональные инвесторы были менее последовательны. Во втором квартале наблюдался скромный чистый приток в размере 40,7 т в ETF (обеспеченные золотом биржевые фонды - прим. ТАСС), «колебания» в которых часто вызваны институциональными покупателями», - отмечает WGC в своем отчете.

Цена на золото в долларах за второй квартал выросла на 6% - до почти $1,82 тыс. за унцию.

«Центральные банки продолжали покупать золото на протяжении всего квартала. В результате мировые запасы золота выросли на 199,9 т, что на 214% больше, чем во втором квартале 2020 г.», - сказано в отчете.

Прогноз на конец года

По оценкам Всемирного совета по золоту, в 2021 г. спрос на ювелирные изделия в мире составит от 1,6-1,8 т, что заметно выше уровня 2020 г., но ниже среднего показателя за пять лет. Инвестиционный спрос ожидается на уровне 1,25-1,4 т. Также ожидается, что в этом году предложение золота немного увеличится по сравнению с предыдущим.

«По мере того, как мировая экономика оживает, мы наблюдаем восстановление потребительского спроса и заметный рост спроса на ювелирные украшения по сравнению с прошлым годом. Однако с инвестициями складывается более сложная картина. Несмотря на стратегические покупки частных лиц и организаций, влияние тактических инвесторов было более неоднозначным в первой половине года. Частично это наблюдалось в золотых ETF: приток во втором квартале лишь немного компенсировал последствия распродажи в предыдущем. Забегая вперед, мы ожидаем дальнейшего улучшения потребительского спроса до конца года», - заключает Луиза Стрит, слова которой приводятся в отчете.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Несколько недель вашего отпуска приблизят свободную Беларусь
Несколько недель вашего отпуска приблизят свободную Беларусь Стася Глинник
Пациента ждет смирительная рубашка
Пациента ждет смирительная рубашка Артем Черников
Одинокий режим снимет двушку с раскладушкой
Одинокий режим снимет двушку с раскладушкой Владимир Халип
Причин начать трудовой бунт — множество
Причин начать трудовой бунт — множество Телеграм-канал БОР