закрыть
29 июля 2021, четверг, 13:55
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Певица Вера Брежнева подала в суд на минский торговый центр

12
  • 29.07.2021, 12:49
  • 10,950
Певица Вера Брежнева подала в суд на минский торговый центр
Вера Брежнева
Фото: Youtube.com / FAMETIME TV

В «Палесси» сказали, что «искренне не понимают, о чем речь».

Певица Вера Брежнева (настоящее имя — Вера Киперман) планирует судиться с минским торговым домом «Палессе». Она хочет компенсацию за нарушение «исключительного права на объекты смежных прав».

Информация о начале интеллектуального судопроизводства появилась на сайте Верховного суда, передает onliner.by.

Торговый дом «Палессе» находится в Минске. В нем есть кафе, пиццерия, харчевня, два магазина, кондитерская и торговый зал.

В «Палесси» сказали, что «искренне не понимают, о чем речь».

«Где мы, а где Вера Брежнева, это же бред!», — удивились представители.

А вот Белорусское общество авторов, исполнителей и иных правообладателей (БОАИП) подтвердило журналистам, что суд должен состояться. Они, как уполномоченная организация по коллективному управлению правами в сфере сбора вознаграждения за использование фонограмм, инициировали иск в отношении «Торгового дома „Палессе“» в интересах правообладателя.

В БОАИП говорят, что там незаконно использовали фонограмму Веры Брежневой.

Заседание должно состоятся 6 октября.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Несколько недель вашего отпуска приблизят свободную Беларусь
Несколько недель вашего отпуска приблизят свободную Беларусь Стася Глинник
Пациента ждет смирительная рубашка
Пациента ждет смирительная рубашка Артем Черников
Одинокий режим снимет двушку с раскладушкой
Одинокий режим снимет двушку с раскладушкой Владимир Халип
Причин начать трудовой бунт — множество
Причин начать трудовой бунт — множество Телеграм-канал БОР