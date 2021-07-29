Певица Вера Брежнева подала в суд на минский торговый центр 12 29.07.2021, 12:49

10,950

Вера Брежнева

Фото: Youtube.com / FAMETIME TV

В «Палесси» сказали, что «искренне не понимают, о чем речь».

Певица Вера Брежнева (настоящее имя — Вера Киперман) планирует судиться с минским торговым домом «Палессе». Она хочет компенсацию за нарушение «исключительного права на объекты смежных прав».

Информация о начале интеллектуального судопроизводства появилась на сайте Верховного суда, передает onliner.by.

Торговый дом «Палессе» находится в Минске. В нем есть кафе, пиццерия, харчевня, два магазина, кондитерская и торговый зал.

В «Палесси» сказали, что «искренне не понимают, о чем речь».

«Где мы, а где Вера Брежнева, это же бред!», — удивились представители.

А вот Белорусское общество авторов, исполнителей и иных правообладателей (БОАИП) подтвердило журналистам, что суд должен состояться. Они, как уполномоченная организация по коллективному управлению правами в сфере сбора вознаграждения за использование фонограмм, инициировали иск в отношении «Торгового дома „Палессе“» в интересах правообладателя.

В БОАИП говорят, что там незаконно использовали фонограмму Веры Брежневой.

Заседание должно состоятся 6 октября.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».