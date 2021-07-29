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Зеленский подписал закон о национальном сопротивлении

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  • 29.07.2021, 12:59
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Зеленский подписал закон о национальном сопротивлении
Владимир Зеленский

Также увеличится численность ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон Об основах национального сопротивления и об изменениях в закон О численности Вооруженных Сил Украины, пишет «Новое время».

Как сообщили в Офисе президента Украины, подписание состоялось в Житомирской области во время мероприятий по случаю Дня Сил специальных операций в четверг, 29 июля.

«Создание системы национального сопротивления в Украине является мощным сигналом всем, что наша страна будет обороняться, не допустит событий 2014 года и что защита Украины для нас - это всенародное дело», - подчеркнул Зеленский.

Глава государства добавил, что закон Об основах национального сопротивления предусматривает комплекс важных мероприятий, которые имеют целью развитие территориальной обороны (ТО) и сопротивления, внедрение системы подготовки населения к национальному сопротивлению. Также, по его словам, документ позволяет в случае необходимости привлечь все население Украины к защите родной земли, своего края и своей семьи и сплотить всех украинцев вокруг этих важных, приоритетных идей.

«Мероприятия национального сопротивления будут осуществляться как на подконтрольной, так и на временно оккупированных территориях нашего государства», - констатировал президент.

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