В Швеции исследователи в рамках эксперимента будут платить людям за вакцинацию 1 29.07.2021, 13:29

Результаты исследования ожидаются осенью.

В Швеции люди смогут получить 200 крон ($23) за вакцинацию против коронавируса в рамках небольшого академического исследования.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Вакцинация против COVID-19 является добровольной в Швеции и в целом статус вакцинации не влияет на то, каких рекомендаций и правил следует придерживаться гражданам - за исключением некоторых случаев, в основном связанных с поездками за границу.

Швеция также официально не предлагала стимулы для вакцинации и не вводила обязательную вакцинацию для любых конкретных групп, как это происходит в некоторых других европейских странах.

Группа исследователей во главе с Эриком Венгстремом из Лундского университета предлагает собственные стимулы для небольшой группы лиц. Исследователи стремятся проверить, влияет ли это на процесс вакцинации.

В исследовании около 8000 участников получили один из четырех различных стимулов.

Кроме финансового поощрения в размере 200 крон, выплачиваемой в виде подарочной карты, для трех других групп предложили: информацию о вакцине; попросили участников предоставить аргумент в пользу вакцинации; попросили перечислить людей из своего круга, которых они смогут защитить путем вакцинации. Кроме того, контрольная группа не получила ни одного из этих вариантов.

Вознаграждение в 200 крон не является чрезвычайно высоким, ведь равно приблизительной стоимости стандартного визита к врачу в Швеции, в то время как вакцинация против COVID-19 - бесплатная. Венгстрем объяснил, если бы сумма была больше, это можно было бы трактовать как принуждение к вакцинации.

Результаты исследования ожидаются осенью.

С начала этого месяца вакцинация против коронавируса стала доступной для всех людей старше 18 лет в Швеции. На данный момент полностью вакцинированы около половины взрослого населения.

Как известно, ряд стран придумывают стимулы для поощрения вакцинации. Так, в Латвии, Словакии и Польши проводят лотереи для вакцинированных людей, а Нидерланды бесплатно предлагают селедку тем, кто приходит на прививку.

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